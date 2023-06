Porqué hay que cuidarnos con nuestra pareja

17/06/2023 - 19:29 Opinión

Hace casi 50 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) introduce el concepto de salud sexual como una parte axial de la salud. La definición de este concepto sufre una evolución, pero mantiene una idea central: es una condición inherente, transversal, necesaria e inevitable en la especie humana, por eso está vinculada con los Derechos Humanos. En el año 2002 define a esta salud sexual como "un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; a través de la creación de leyes, reglamentos, instituciones. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y tratados a plenitud". Además, la OMS plantea que la salud sexual es un tema importante –léase axial- tanto a nivel educativo, social como sanitario y por ello “requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así que nos permitan tener una adecuada calidad de vida y la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia".

Sin embargo, aún hoy esta noción oscila entre grandes avances y algunas limitaciones. Tanto en el mundo, como en nuestro país y, obviamente, en nuestra provincia. Lo que sería importante, como casi todo, es evitar la injusticia de obviar los pasos positivos que se han hecho, tanto como tapar la realidad de los problemas con esos pasos. Es decir, ¿es justo afirmar que hemos avanzado en salud sexual? Estoy persuadido que es así. Se logró sancionar leyes que protegen, promueven y garantizan esa salud sexual. Desde la ley de educación sexual integral (26150), hasta las leyes de lucha contra la violencia, pasando por leyes que buscan dotar de respaldo jurídico a la libertad y la autonomía de las personas, en nuestro caso en relación a la vida sexual. Sin embargo, si la pregunta es ¿aún falta mucho para hacer para llegar a una salud sexual? La respuesta también es obvia: claro que sí. Falta mucho. Pero es importante ver los esfuerzos cotidianos que varias personas hacen para que se pueda llegar a eso. Particularmente creo que nuestro desafío para conseguir una mayor salud sexual debería ir en tres puntos:

1- La educación sexual integral: Ya he mencionado esto más de una vez en estas columnas. Soy un convencido total que la educación sexual es de los recursos más saludables, eficaces y necesarios para conseguir que las personas que integran nuestra sociedad puedan no sólo soñar, sino concretar lo que aspiramos, una sociedad más saludable. ¿Parece idílico, no? Pero recordemos que la educación sexual busca garantizar que las personas tengan una mayor autoestima para participar socialmente desde sus certezas, un respeto por la diversidad –esencial para la humanidad-, gestionen los conflictos sin violencia, promuevan espacios para el bienestar y el placer y hagan el esfuerzo sistemático para protegerse y proteger a los demás. Sí, creo que tener eso nos ayudaría como sociedad.

2- Un sistema legal que acompañe no sólo los cambios que fomentan que la salud sexual sea un derecho y como tal, con obligaciones de parte del estado. Porque nuestra concepción política social –independiente de los partidos-, sino la consagrada por nuestra constitución y nuestra historia conlleva que el estado es responsable de los pilares sociales tales como la educación, la salud, la seguridad y el bien común.

3- Un sistema sanitario que incluya entre sus opciones la salud sexual como una entidad propia, como hoy en el mundo moderno. La salud sexual se debe abocar a los problemas relacionados con la vida sexual de las personas. Como tal procura hacer diagnósticos correctos y proponer soluciones terapéuticas adecuadas. Tanto a nivel individual como para parejas. También incluye una prevención de problemas y, particularmente la promoción de la salud. Pero, sobre todo, que esta salud sexual sea siempre para todas las personas, no puede seguir siendo una opción para los que pueden pagarla solamente. Eso no es ni justo, ni aceptable.

La salud sexual no es un privilegio, es una urgencia de las personas. Tiene que ver, directamente con lo que nos hace humanos, la posibilidad concreta del encuentro, de la comunicación y del placer. Tres elementos que pueden, sin dudas, cuando están presentes, hacer que la vida siempre sea un poco bastante mejor. La cuidemos, la disfrutemos, la vivamos.