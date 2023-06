El enojo del general Belgrano

19/06/2023 - 23:41 Opinión

La habitual tranquilidad del Panteón de los Héroes se había alterado. El murmullo se extendió rápidamente. El general estaba molesto. Quienes se animaron a acercarse lo escucharon decir: "Mi vida la hice como general de la Nación. Todo el sacrificio de mi existencia fue tirado por la borda". Mientras caminaba inquieto y nervioso, moviendo la cabeza de un lado a otro negando la realidad inmodificable.

"¡De quién fue la idea!", seguía protestando. "No discuto, soy abogado y trabajé en el Consulado par la Corona, pero desde las invasiones ingleses me hice militar por adopción."

El estudio de las leyes le había permitido conocer en la Universidad de Salamanca las ideas liberales y estar al tanto de los hechos de la Revolución Francesa. Pero a las ideas había que darles practicidad, "ir a los hechos. Así lo entendimos muchos".

Aprendió sobre la marcha, ayudado también por sus colaboradores que sí eran de carrera o tenían más conocimientos que él. "Hasta el loco de Dorrego me apreciaba. Pensar que se burló de mi voz, hasta que don José lo puso en vereda".

Interceptó a un ocasional transeúnte, "a las ideas había que imponerles por las armas, no había otra solución". Le soltó el brazo y siguió caminando moviendo la cabeza de un lado a otro. "No, no y no".

Se paró y quedó meditando. Vino a su cabeza el escritor paraguayo Roa Bastos, quien en su obra "Yo el Supremo" relataba cómo el dictador de esa nacionalidad, el Dr. Francia, lo reconocía como el más respetable de la Primera Junta.

"De alguna manera los hombres doctos de Buenos Aires complicaron con sus aspiraciones, lo que buscábamos el resto.La libertad. Y sólo era posible a través de las armas. Con ideas, por supuesto; pero con las armas”.

Un grupo que conversaba animadamente cerca de él, calló sus voces y lo miró sorprendido. El general Belgrano, sin prestarles atención, siguió caminando. De repente dio media vuelta y los encaró. “¿Ustedes creen que se puede crear una bandera desde un escritorio? ¡En el campo de batalla mi amigo! ¡ahí se ven las necesidades! ¡Era necesario hacerlo, las alas de la libertad descendían sobre nosotros! ¡Teníamos necesidad de un pabellón nacional! ¡Los doctos porteños no lo entendieron así! ¡qué ineptos!” Los miró uno por uno, ellos mudos y siguió su derrotero con las manos entrelazadas por detrás de su cuerpo.

De pronto se vio envuelto en una especie de bruma atemporal. “Soldados de la Patria, ése es nuestro pabellón nacional, a partir de ahora nuestro norte para conseguir la libertad. Juremos defenderla hasta perder la vida”. El ¡Sí, juro! Atronó el espacio. A continuación el trompeta hizo sonar su instrumento. Los pelos de punta y la piel de gallina. De pronto un silencio inmovilizó a todos. Sólo el resoplido de los caballos. Letargo. “’Viva la Patria carajo!” Reacción. “No di esa orden, pero no importa!” “¡Viva!” Alboroto general. Alegría. Se bajó del caballo y salió de esa bruma atemporal. Pensativo. Ahora más tranquilo, quizás angustiado, o un poco molesto.

Tantas historias vividas. ¡Cuánta historia en su trayectoria! Paraguay, Alto Perú, Éxodo jujeño, Tucumán. Salta. Misiones diplomáticas. La importancia de la educación. Pobreza. Muerte.

“Que la Historia me juzgará”. ”No me hagan reír”. Parecía cansado. Se sentó en un banco, cruzó las piernas y tomándose el mentón se sumergió en una especie de melancolía. “La Historia no me está comprendiendo”. “No, mejor dicho, no la están entendiendo”. “No se acabaron las pasiones”. “No se puede imponer una vida histórica por decreto”.

“¿Qué los militares muchas veces pierden el rumbo?” “Vaya novedad. Quién no”. “¿Qué los de 1978?, sí, se equivocaron”. “Yo también me equivoqué o no se acuerdan de Borges”. “No desconozco, soy abogado, no tengo nada contra la profesión, al contrario, pero mi vida, la que entregué a toda la Nación, fue militar y si no reconocen lo que hice en ese sentido, no tengo existencia, es en vano conmemorar mis acontecimientos”.

“Esperaré que la Historia retome su rumbo”. “Me siento cansado”. Seguía teniendo en su mano derecha el decreto presidencial que establecía “… año de homenaje al Dr. Manuel Belgrano…”

Su primo Juan José, que hacía rato lo estaba buscando, se sentó a su lado y lo abrazó fuertemente.