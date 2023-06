La revolución educativa: tecnología y aprendizaje

20/06/2023 - 12:28 Opinión

Por Laura Lewin

La innovación en la escuela es utilizar la creatividad con un propósito pedagógico. Pero no siempre es tan sencillo: la falta de tiempo es una de las principales razones que esgrimen los directivos al no poder utilizar tiempo para pensar, soñar, planificar, para innovar. Y no deja de ser una razón válida: sin presupuesto, sin personal, sin recursos, con docentes que rotan, formularios para completar, la burocracia de siempre, las presiones de todos lados, pareciera que el directivo debe hacer malabares para transitar el día a día y esto, claramente, lo aleja de la posibilidad de pensar en innovar.

Muchos directivos asocian la innovación en educación con tecnología. Sin embargo, si bien la tecnología en estos tiempos es importante, es más una oportunidad que una solución a los problemas del binomio enseñanza-aprendizaje. La innovación educativa es un proceso permanente que implica un cambio significativo en los procesos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje. Lo que buscamos es mejorar la calidad educativa, es decir darle valor al aprendizaje.

Los desafíos del siglo XXI demandan una reflexión profunda y un enfoque audaz en el ámbito educativo. Debemos desaprender y volver aprender para poder salirnos de la lógica de la escuela tradicional donde el foco está en lo memorístico y poder enfocarnos en pedagogías activas, en donde los alumnos puedan desarrollar la autonomía, la autodisciplina, el compromiso y autogestionar sus propios aprendizajes. Buscamos que a nuestros alumnos les guste aprender, sin embargo, en la mayoría de las escuelas se sigue poniendo el foco en la enseñanza, pero no en el aprendizaje. Necesitamos una escuela alineada a la manera de aprender que tienen hoy los alumnos.

Podríamos preguntarnos:

¿Qué medidas están tomando las escuelas para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en sus estudiantes, más allá de simplemente transmitirles contenido?

¿Cómo están preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro, considerando que muchos trabajos actuales desaparecerán o serán automatizados?

¿Están los métodos de evaluación actuales realmente midiendo el potencial y las habilidades únicas de cada estudiante, o simplemente están estandarizando el proceso educativo?

¿Qué medidas están implementando en las escuelas para crear un entorno de aula sana, es decir libre de amenazas, y fomentar la seguridad emocional de los estudiantes, promoviendo así su bienestar y su capacidad de aprendizaje óptimo?

¿Qué están haciendo para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes, habilidades esenciales en el mundo laboral actual?

¿Están los estudiantes adquiriendo habilidades emocionales y sociales sólidas para afrontar el estrés, la ansiedad y otros desafíos de salud mental que enfrentan en su vida diaria?

¿Está la educación enfocada demasiado en la memorización de hechos y datos, en lugar de promover la comprensión profunda y la aplicación práctica del conocimiento?

¿Cómo están utilizando la tecnología de manera efectiva en el aula para mejorar la experiencia de aprendizaje y preparar a los estudiantes para esta nueva era tecnológica?

¿Qué medidas están tomando para garantizar que los docentes estén capacitados y actualizados en las últimas metodologías educativas y tecnologías?

¿Cómo están involucrando a los padres y a la comunidad en general en la educación de los estudiantes, reconociendo que el aprendizaje ocurre más allá de los muros de la escuela?

¿Cómo están asegurando que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades tengan igualdad de oportunidades y acceso a una educación inclusiva y de calidad, donde se sientan valorados, respetados y apoyados para alcanzar su máximo potencial?

Es decir, ¿cómo están redefiniendo las escuelas su enfoque educativo y adaptando las escuela para preparar a los estudiantes de hoy para el mundo incierto y desafiante del mañana, brindando una educación que fomente la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, la inclusión, las habilidades emocionales y sociales, la comprensión profunda, la aplicación práctica del conocimiento, el uso efectivo de la tecnología y la participación activa de los padres y la comunidad en general?

