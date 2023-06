Cuando el Gobierno no puede conseguir votos en las urnas, justifica la violencia en las calles

20/06/2023 - 23:56 Opinión

Por Diego Sehinkman - Periodista

Esta podría ser una foto que adelanta que la resistencia está entre nosotros. Esto es como el demo del kirchnerismo en la oposición, el capítulo piloto está en Jujuy. Cuando no pueden con los votos, porque no les dan los votos en una Legislatura o en un Congreso Nacional, bienvenidas las piedras.

Lo señalé anteriormente, existen cuatro poderes: está el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, y hay un cuarto que no es la prensa, son las piedras, es la violencia, es meter el terror en la población, las fuerzas de choque.

Se trata de una constitución renovada, que fue votada democráticamente con brazos levantados dentro de la Legislatura jujeña. El peronismo acompañó, de hecho, hay un voto que permitió que esto se sancionara, pero en todo caso fue sancionada dentro del marco democrático de una votación.

Los manifestantes entraron en la parte administrativa de la Legislatura, rompieron los vidrios, prendieron fuego, tiraron piedras, destruyeron todo a su paso, porque están en contra de algo que se votó democráticamente. Ellos creen que no hay una traducción de sus intereses en la Legislatura. Por eso, como no se sienten representados, conformes, usan las piedras como si fueran un elemento de la conversación pública, un elemento a ser usado oportunamente cuando no me gusta la realidad tal como viene planteada.

Quedó en evidencia el nivel de destrozos que hubo hoy en Jujuy. Fue una violencia, además, alimentada desde el propio Gobierno con tuits de apoyo de la vicepresidenta, que estaba en silencio con el caso Cecilia; del propio presidente, Alberto Fernández, que tampoco había hecho ningún tipo de mención a esta horrorosa situación donde, hoy, encontraron restos óseos en un arroyo atrás de la famosa chanchería. De eso, nada; de esto, rápidamente se ocuparon toda la primera plana del Gobierno.

Además, quiero destacar una coincidencia. Acá hay un sistema, un modus operandi: cuando los brazos en el Congreso no son suficientes, aparecen esas manos para levantar la violencia. Un antecedente de lo que pasó hoy -las piedras, vallas, la policía tratando de contener- es el 14 de diciembre de 2017. Cuando no pueden con los votos, van con las piedras. De ese día, quedaron las famosas 14 toneladas de piedras. ¿Recuerdan al famoso “Gordo mortero”? Quizá esté viendo todo desde su casa, porque tiene una cómoda domiciliaria. No solo no se arrepintió en aquel momento, sino que volvió a decir en alguna entrevista que lo volvería a hacer, porque esto es lo loco, que desde el punto de vista de cierta lógica, de cierta izquierda del kirchnerismo y una parte del peronismo, esto es válido. No te lo van a decir, pero con el argumento de que están en contra de los intereses del pueblo -porque ellos son el pueblo y, el resto, vaya a saber qué son- justifican la violencia.

La única vez en que Cristina condenó la violencia fue cuando le tiraron piedras a su propio despacho de la vicepresidencia. Un tiempo después, aplacó y lo justificó: “¿Cómo me van a tirar piedras a mí?”.

Esto es lo que hay que tener en cuenta el 11 de diciembre porque, si pierde el oficialismo, esta es una escena que se puede repetir: la violencia. Tanto es, que “Wado” de Pedro, el moderado, el dialoguista, tuiteó muy fuertemente contra Gerardo Morales; tanto es, que Daniel Scioli, el moderado, el dialoguista, el que viene a unir a los argentinos, se alineó militarmente con el partido peronista, con Cristina Fernández de Kirchner, con Alberto Fernández. No del lado de la racionalidad, se pusieron del lado contrario a algo que había sido votado en la Legislatura. Podrán gustar o no los artículos de la polémica, pero esto fue elegido por los representantes del pueblo, no se puede entrar a piedrazos y palazos como lo hicieron hoy.

Cuando las papas queman -y me refiero a lo que pasó hoy- se conoce la realidad de lo que piensa tal o cual dirigente. Y cuando las papas quemaron, Scioli, el moderado, y “Wado”, el moderado, se alinearon con Cristina y con los intereses de este Gobierno, que no condena esta violencia, sino que la justifica.

Finalmente, quiero plantear algo que me parece importante. Mauricio Macri contó en alguna entrevista o a algún allegado que, ese 14 de diciembre de 2017, fue un día clave en que, de algún modo, quebraron psicológicamente al gobierno de Cambiemos. ¿Por qué? Porque entendieron que podían, con fuerza, sacar una ley -en ese momento, era la reforma jubilatoria, esa cláusula que, incluso, hoy pagaría mejor a los jubilados que la actual-, pero en ese momento, le doblaron el brazo a Cambiemos a fuerza de piedrazos. De algún modo, ese gobierno de Cambiemos entendió que podrá sacar una ley en el Congreso, pero que después iba a tener una batalla campal en las calles. Esto tuvo efectos psicológicos sobre ese Gobierno, que quedó muy impactado, debilitado, y después, todo el 2018 fue malo.

Lo resalto porque hoy hubo una conferencia de todo Juntos por el Cambio. Se celebra la unidad y que estén compactos en una situación como esta porque, si pretenden ser Gobierno, tienen que saber que esto puede volver a ocurrir y el espíritu no puede ser quebrado por un acto de prepotencia como el que estamos viendo. Hay que estar preparados para que la psicopatía de la violencia no quiebre psicológicamente a un Gobierno que no sea peronista. Es importante que esto quede claro porque puede venir, el peronismo no tiene ningún problema con que se evidencie que hay una doble vara, que el secretario de derechos humanos opina cuando se trata de Jujuy y no cuando se trata de Cecilia. No les importa.

Lo que habrá que tener, si gana Juntos por el Cambio o algún tipo de oposición, es la fortaleza para enfrentar esto que podría venir. Ojalá me esté equivocando y no suceda.