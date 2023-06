Massa, el ministro y el candidato del Titanic

24/06/2023 - 01:36 Opinión

Por José Aranda de la Redacción EL LIBERAL

Sergio Massa es pragmático, no se aferra a ninguna ideología, solo a la de no perder su poder, influencia y capital político. Asumió en medio de una crisis y con un Banco Central anémico de dólares. Metió el dólar soja que no fue solución de fondo sino de coyuntura. Ganó tiempo. Logró darle un respiro a la crisis. Fue surfeando la ola. Pero en la política y en la economía hay imponderables.

La sequía y su efecto durísimo en el ingreso de divisas por la venta de la cosecha que no fue, hizo desaparecer 20 mil millones de dólares que ya se daban por descontados en la caja del Estado nacional. Con eso, la historia hubiera sido otra. Tal vez hubiera pavimentado el camino de Massa para llegar hasta donde hoy se encuentra, como candidato único de la coalición, pero con menos sobresaltos en el medio.

Sin embargo, ahora, otra, vez la falta de dólares golpea a la puerta. Y esa herramienta que sirvió en su momento como el dólar soja, ahora está desgastada y sin fuerza. En el medio, en estos casi diez meses desde que asumió, Massa metió un ajuste fiscal, llevó la inflación a niveles récord y aumentó hasta el techo y más, la deuda del Banco Central. Se convirtió en el único vocero del Gobierno con el FMI. Ahora, se está a las puertas de un nuevo desembolso del organismo que también pedirá ajustar más el gasto.

El FMI le prestará al ministro, ¿qué hará el candidato? Massa laburó, salió a recorrer el mundo en busca de dólares, yuanes, lo que fuera para tapar los agujeros de la economía. No se puede negar que laburó. Pero así como la falta de dólares marcó estos últimos meses, con mayor o menor fuerza la economía, ahora todos los problemas de antes, otra vez regresan y siguen ahí, acechando, pero ahora más agravados y con otro peso. En su momento, se autodefinió como “el plomero del Titanic” para espantar versiones de candidaturas y señalar que su prioridad era arreglar los agujeros de la economía. La metáfora de aquel momento, hoy, quizá se quede corta.

Los agujeros se taparon pero ahora se volvieron a filtrar. Y también, ahora el Titanic es más grande pero la cajita de herramientas es más pequeña. Sin embargo la política, tal como lo señalara “el Carlo” el ex presidente riojano en su momento, “es el arte de lo posible” y Massa lo sabe, siempre que no haya una crisis que la haga estampar contra la realidad cuando no hay una buena lectura y soluciones a tiempo para lo que está sucediendo.

En la economía, cada vez hay menos margen para maniobrar. Por ese desfiladero va a transitar el ministro candidato. ¿Resistirá el candidato la tentación de volver a ampliar el gasto para ganar votos y arriesgarse al despertar de una hiper? Porque ya no es seguir lo que quiera o no el FMI sino evitar que la dinámica que ganó la suba de precios en la economía, se sostenga, se frene y, en lo posible, comience a bajar. Otra vez, la apuesta es a todo o nada