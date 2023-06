25/06/2023 - 13:03 Opinión

Desde 2008, el peronismo se dividió en dos sectores que pensaban distinto casi sobre todo: sobre Estados Unidos, Clarín, el sector agropecuario, la Justicia, los empresarios, el combate a la inflación. La líder de uno de esos sectores era Cristina. Los referentes del otro, eran Sergio Massa y Alberto Fernández. Massa siempre fue más claro que Fernández: está documentado que despotricaba contra Néstor y Cristina, y que hace poco, al asumir como ministro, explicó que tiene debilidad por los Estados Unidos. Además, los socios empresarios de Massa, los que brindan en estas horas, son harto conocidos. Pero, entre ambos, Massa y Fernández, compusieron la fórmula presidencial. Cristina quedó afuera.

Sobre lo ocurrido solo se pueden enhebrar teorías, todas interesadas. La más benigna es que, de repente, Cristina se volvió magnánima y desprendida. La más oscura es que cedió ante un apriete fenomenal de Massa, que la emplazó a voltear a De Pedro porque de lo contrario hacía estallar la economía con su renuncia. En algún momento se debe haber sentido muy arrinconada, o sola, como para entregar tanto. Tal vez haya además, de parte de ella, algo de respeto hacia quienes la enfrentan. Se las hace parir pero, al final del camino, les reconoce cierta jerarquía, y por eso los elige. Al fin y al cabo, Néstor Kirchner, y ella misma, llegaron por rebeldes. En algún lugar, cabría preguntarse si Cristina valora más a los enemigos que a los soldados.

Pero lo más importante, para el futuro del país, es cómo funcionará el nuevo sistema ante la eventualidad de que Massa consiga el sueño de su vida. En 2019, eso ocurrió con Fernández. Cristina no había digerido su decisión de postularlo. Desde el primer día puso en marcha un operativo desgaste que terminó destruyendo a su creación. El segundo episodio de esa saga se verá en pocos meses: ¿está dispuesta a tolerar que otro -que no se apellida Kirchner- ocupe la Casa Rosada, con sus ideas, que no siempre serán las de ella y que muchas veces serán exactamente las opuestas? ¿O volveremos a las andadas y Massa sufrirá lo que sufrió Fernández? Quienes suponen que conocen a los personajes, sostienen que Massa ejerce el poder mejor que Fernández, que tiene más carácter, que es tan cruel como ella, que Cristina no tiene el espacio para repetir los mismos desplantes, que ella está fuera del esquema institucional, que él la tirará por la ventana al primer desplante. En fin: que ya fue.

Ah, ¿si? Veremos.

Por lo pronto, Cristina acaba de postular como candidato a presidente al más pragmático de los candidatos a presidentes del peronismo.

Todavía no hemos visto lo mejor.

