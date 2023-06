25/06/2023 - 23:51 Opinión

Por Jorge Lanata

Hace diez minutos, un clan piquetero íntimo de Capitanich asesinó y descuartizó a una chica en Resistencia. Hace cinco minutos, una marcha organizada desde la Tupac y desde Buenos Aires alteró como nunca antes la vida de Jujuy. ¿Todo esto pasó?

Hoy todo quedó superado por el Gobierno que anunció una fórmula después de haber anunciado otra fórmula. ¿Qué pasó con Cecilia en el Chaco?

El matrimonio Sena acusó a su hijo, y encontraron una cadenita de Cecilia atrás de una chanchería. Coqui Capitanich dice que fue un femicidio, y que sus socios ya no son sus socios.

¿Va a gobernar así el Gobierno que viene? ¿En estado extorsivo de piquete? El Gobierno está en estado de descomposición. ¿Ganó Massa? ¿Perdió Cristina? ¿Quién se queda en Economía?

Falta un montón para octubre. Un montón. El Gobierno está a los tumbos. A este paso, ¿llega? En el Chaco, los socios del gobernador creen que pueden descuartizar sin consecuencias. En Jujuy, los militantes rentados creen que pueden dar vuelta la provincia. Todo esto pasa rápido, pero está pasando.

Los anuncios del Gobierno son efímeros como el chat de WhatsApp. Lo demás es real, y terrible.

Ayer por la noche, finalmente se develó el suspenso del cierre de listas. Fue como las ofertas de los super del fin de semana. No es lo que vos querías, pero algo tenés que elegir. Lo del Peronismo fue un verdadero papelón. Aunque se pasó criticándolo, Cristina aprendió algo de Alberto: dijo una cosa y al rato cambió de opinión.

Wado quería compartir sus sueños, y lo terminaron durmiendo. Por presión del PJ decidieron bajar la fórmula. Porque Wado-Manzur tenían menos atractivo que ahorrar en pesos. A los K, lo de Wado les cerraba. Porque Wado es una version con buenos modales de La Cámpora. Es como el Cuervo Larroque sin puteadas: como Mayra, sin tatuajes y como Máximo sin prontuario. Incluso Wado venía con un etiquetado frontal que decía: “contiene edulcorante y exceso de kirchnerismo”.

Al final, a Wado de Pedro no lo conocía nadie y ahora todo el mundo dice: “¡Ahí va el boludo que bajó Cristina!”. Igual a Cristina no le importa el resultado. Sabe que van a perder la Nación, por eso se quiere refugiar en el Provincia, hacer la resistencia con aguante desde ahí y volver en el 2027, pero con las consignas gastadas de 1970. Un planazo, no puede fallar.

Finalmente, el viernes a la noche, Unión por la Patria anunció que el candidato era Sergio Massa con Agustín Rossi. La que está feliz en el entorno de Sergio es Moria. Incluso se dice que lo llamó a Wado para consolarlo y le dijo: “Si querés llorar, llorá”.

Otro que está lleno de éxitos es el candidato a vicepresidente, Agustín “todavía no caigo” Rossi: cómo olvidar que perdió un misil y que dijo que los iraníes del avión eran instructores de vuelo. Cuando le dijeron que iba a ser candidato a vice pensó que era un llamado de Tangalanga.

Además de Wado, el otro derrotado fue Scioli, que es la segunda vez que sufre la humillación de Massa en menos de un año. Con fe, con deporte, con esperanza, con trabajo, y ahora con violín en bolsa. Nadie se explica cómo pudo pasar eso con el método exclusivo que Daniel tiene para medir su popularidad. Mirá que Joaquín Morales Solá está acostumbrado a escuchar cosas raras. Pero hay que bancarse un “Bristol Test” sin cagarse de risa.

La confusión en las listas y los codazos fueron tales que Julio Zamora, el intendente de Tigre, se presentó en tres listas distintas. Una por una unión vecinal que él creo. otra por la unión vecinal de Ricardo Ubieto, y una tercera hizo una boleta corta de Unión por la Patria sin candidato a presidente porque lo odia a Massa.

Jujuy fue noticia toda la semana. Los manifestantes que atacaron e intentaron prender fuego la legislatura, donde se había aprobado una reforma a la Constitución Provincial, supuestamente eran docentes, militantes políticos y referentes de pueblos originarios. Pero cuando los detuvieron por todo este quilombo, la Justicia detectó que 18 tenían antecedentes penales y algunos habían estado presos hasta hace tres meses.

Patricia Bullrich eligió compañero de fórmula. Es el radical mendocino, Luis Petri. La fórmula va a ser Patri y Petri. Podrían ser los protagonistas de una tira de Cris Morena. Se suman a la lista de dúos más famosas: Pachu y Pichu, Triqui y Traque y Patri y Petri.

Maximiliano Guerra será el candidato a diputado por la Ciudad de Patricia Bullrich. Ya salieron los chistes pavotes con la candidatura: quiere sumar a Paloma Herrera, siempre y cuando se cambie el nombre y se haga llamar “Halcón” Herrera. Guerra está muy confiado: dice que a los K les van a pegar un baile bárbaro. Si lo eligen, en honor a Bullrich va a bailar “El lago de los patos”.

El candidato a Jefe de Gobierno de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, propuso dar de baja la Educación Sexual Integral y que los chicos miren porno para aprender. Hay que aclarar que después se desdijo y lo que había dicho lo borró con el codo porque la mano la tenía ocupada.

En Moreno, los subsidios bajaron un 50%: la mitad de la gente cobra planes; y la otra mitad, bolos de actores.

