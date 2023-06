Veinte años de progresismo bobo para tener hoy a la UCeDé en todas las listas

27/06/2023 - 09:58 Opinión

Por Marcos Novaro para TN

Los avatares inéditamente caóticos, y en apariencia imprevisibles, del armado y cierre de las listas de precandidatos no deberían impedirnos ver el sentido profundo de que la competencia electoral haya quedado enfocada en una pregunta: ¿quién puede frenar la inflación y volver a poner mínimo orden en la economía? No es lo único que importa, pero es lo que ordena todas las demás preocupaciones.

En este marco, se entiende que el oficialismo se inclinara por Massa: es el rostro del 150% anualizado, es cierto, pero es también el único que puede decir que se va a llevar bien con los mercados, con el Fondo y va a promover la inversión, que lo que los opositores reclaman él ya lo está haciendo, o que al menos está evitando que todo empeore, que no conviene cambiar de timonel en medio de la tormenta inflacionaria, porque eso haría justamente que esta se agrave, que él puede ser tan duro en el ajuste como el que más, porque tiene a todo el peronismo detrás, y eso al menos le asegura evitar que esa gente juegue en contra de la estabilización, o directamente incendie el país.

Y por unos días vamos a ver que, efectivamente, el peronismo se encolumna. Pero no es fácil pronosticar hasta cuándo ni con cuánto esmero lo va a hacer. Para empezar, si se sigue agravando la situación en términos de inflación y recesión, unos cuantos van a poner el grito en el cielo. Y algo o mucho de eso va a haber, seguro, en las próximas semanas.

La recesión se está empezando a sentir

También se está empezando a sentir el rigor del Fondo, que aflojará en cuentagotas los dólares que el gobierno necesita para sobrevivir sin devaluar, y a cambio de más concesiones de las que Massa necesita hacer para sostener la ilusión de que el suyo es un “ajuste con rostro humano”.





Pero además de un frente económico cada vez más complicado para el segundo semestre, a la candidatura de Massa la va a acosar una apuesta al menos ambigua de Cristina con su desempeño: claro que ella quiere sacar la mayor cantidad posible de votos, pero sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde se juega su futuro como líder nacional del peronismo. En cambio que a Massa le vaya bien personalmente, sobre todo en el resto del país, donde no va a significar mucha más tracción de bancas para el kirchnerismo, sino para otros sectores del PJ, a la señora le puede resultar bastante indiferente, o hasta inconveniente.

¿Cuál sería el peor escenario para ella y su sector? Que en octubre Kicillof cayera derrotado y Massa-Rossi entraran al balotaje con votos de otros distritos. Su liderazgo nacional quedaría mucho más mellado que hoy, y sin sustento institucional, y el del tigrense se vería fortalecido. Esa escena la va a querer evitar a toda costa. Por ejemplo, si le viene en gana, permitiendo que sus candidatos bonaerenses hablen pestes de la gestión de Massa durante la campaña, forzándolo a incumplir cualquier acuerdo que pueda tejer con el Fondo, sobre todo si eso le acerca un mango más a las arcas platenses, y hasta promoviendo el corte de boletas en la provincia.

¿Massa vs. Milei?

Para contrarrestar estas amenazas, y también para debilitar a la principal oposición, Massa puede polarizar contra Milei, alternar sus muestras de alineamiento con el Fondo con críticas de corte populista a sus recetas, y sobreactuar medidas distributivas y reactivadoras. Pero tal vez termine padeciendo el mismo problema que Wado de Pedro, solo que al revés: no sea muy convincente que digamos como paladín del populismo distribucionista, ni tenga mucho que mostrar en ese terreno, y pierda la poca confianza que existe en él como estabilizador.

Dada la bajísima popularidad del kirchnerismo y del aparato peronista, tal vez le convendría más bien hacer lo contrario, mostrar independencia de esos grupos de poder y de sus planteos, e intentar una campaña más personal. Pero eso podría también terminar de desalentar a esos actores de tolerarle en silencio sus contorsiones discursivas.





En cuanto a los demás precandidatos, es posible que se consideren libres de este tipo de complicaciones, y que se imaginen con las manos más libres, porque no gobiernan. Más todavía, porque no están en un gobierno que lo ha hecho tan mal. Pero tal vez se lleven una sorpresa: recién ahora se inicia la campaña, ella va a ser larga y exigente, y no está para nada claro que lo que les permitió anotarse en la grilla y hacerse de un lugar entre los expectables, les alcance para ganar la partida.

El problema afecta en particular a Bullrich y Rodríguez Larreta

Los competidores de JxC llegan con posibilidades parejas y tienen el inconveniente de que son los únicos entre los expectables que van a dividir el voto de su espacio.

Es cierto que, mientras más atractiva vuelvan la competencia entre ellos, más podrán convencer a los electores de participar en ella, e incidir en su resultado, y con ese argumento podrían atraerse adhesiones no muy firmes, como son casi todas en estos días, de peronistas moderados o libertarios no del todo enojados o fanatizados.





Solo que para lograr esta atracción deberían a su vez extremar las diferencias que los separan de su adversario interno, y sus simpatías con actores que han quedado fuera de la coalición. Y eso los puede llevar a hacer crecer el temor a que la coalición se mantenga dividida aún después de las PASO, que el que gane no sume los votos del que pierda, y en cualquier caso no pueda conformar un gobierno mínimamente cohesionado.

Como se ve, también en Juntos por el Cambio la campaña va a exigir una dosificación muy cuidadosa de diferencias y matices, una atención extrema a los detalles, que la simple idea de que el electorado está masivamente enojado, quiere virulencia y cambios drásticos “desde el primer día” puede que dificulte.

En este marco, para todos los postulantes, mostrarse favorables a los mercados y los inversores, implacables con la inflación y diferentes a lo que en los últimos veinte años ha sido el sentido común kirchnerista es solo el primer paso. Para ganar, o al menos no hacer papelones, van a tener que hacer mucho más que reflotar sus más o menos nostalgiosas, según los casos, creencias noventistas. Van a tener que explicar con precisión lo que quieren hacer, con quién y cómo, inaugurando un tipo de campaña electoral que nunca hemos tenido, y que para nuestros estándares sería todo un lujo.