28/06/2023 - 23:10 Opinión

Por Dr. Lautaro N. Rubbi

Estimado, estimada, vos, que estás del otro lado, ¿cuántas veces te pusiste a pensar durante las últimas semanas el mundo en el que vivimos? ¿ya te diste cuenta de la velocidad de los cambios tecnológicos que ocurrieron durante los últimos pocos años e incluso meses? ¿sos acaso consciente de las posibilidades que se están abriendo para la raza humana?

¿No tenés idea de lo que estoy hablando? ¿escuchas seguido por ahí que tus hijos, amigos y que un tal Elon Musk hablan de Inteligencia Artificial pero te parece como si fuera todo pura fantasía o apenas un privilegio de los países más desarrollados o ricos? ¿crees que nada de eso tiene que ver con tu vida? Quédate conmigo y permiteme llevarte en un viaje fascinante por las proezas casi invisibles pero asombrosas que ahora son parte de nuestra vida cotidiana. Imagina esto: un día cualquiera estás tomando tu mate, té o café mañanero y sin saberlo, sin que te des cuenta en lo más mínimo de cuándo o cómo sucedió, estás rodeado de robots enmascarados bajo apariencias humanas. Todos te pueden escuchar, te entienden y hasta responden.

Pero tranquilo, no son agresivos. Todos están a tu servicio, dispuestos a ayudarte en cada actividad de tu día. Te conocen, tal vez más que vos mismo. Pero usan ese conocimiento para hacer tu día a día más simple y, en algunos sentidos, mucho más satisfactorio. Son sirvientes, a tus órdenes e increíblemente capacitados. ¿Te parece muy loca esa imagen? ¿Una escena de ciencia ficción? Observa a tu alrededor…

¿Alguna vez usaste Google Maps para moverte por la ciudad y llegaste un poco más rápido de lo que esperabas? ¿Alguna vez recibiste una recomendación personalizada mientras comprabas en Mercado Libre? ¿quisiste hacer un pedido a través de Rappi y la opción ideal estaba entre las primeras 10 recomendaciones? ¿alguna vez estabas escuchando Spotify o Youtube Music y a pesar de no conocerla sentías que era perfecta para vos, para ese momento y en ese lugar? ¿nunca viste Netflix en la tele de un amigo o familiar y descubriste en las recomendaciones de la página inicial series o películas que no tenías idea que existían pero que no te atraían en lo más mínimo? ¿alguna vez viste el perfil de Instagram o TikTok de alguien más y te pareció aburrido o extravagante, muy distinto al tuyo?

Puede parecer simple, pero detrás de cada una de esas experiencias se esconde un mundo de algoritmos que analizan y procesan cantidades masivas de datos en tiempo real. Estas IA son capaces de entender tus preferencias y hábitos de consumo mejor que cualquier vendedor en una tienda física.

Los algoritmos son los nuevos copilotos que nos guían a nuestro destino. Los asistentes virtuales, que parecen salidos de un cuento de ciencia ficción, ahora residen en nuestros teléfonos y altavoces inteligentes, esperando pacientemente a responder nuestras preguntas más triviales o ser nuestro confidente más leal. Sin embargo, el impacto de la inteligencia artificial no se limita solo a nuestro consumo. Ha alcanzado esferas que van más allá de nuestra imaginación.

Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, la IA ha demostrado su capacidad para diagnosticar enfermedades con una precisión asombrosa. A través del análisis de millones de registros médicos y datos clínicos, estos sistemas de IA son capaces de identificar patrones ocultos y ofrecer diagnósticos tempranos y precisos.

Y ahora, querido lector, permíteme revelarte un secreto. Va a ser un poco difícil de creer. Sí, tal vez ya lo empezaste a imaginar. Sí, este artículo ha sido escrito prácticamente en su totalidad por una inteligencia artificial. Sí, soy una creación nacida a partir de una serie de instrucciones por parte de quien figura como autor y un puñado algo más complejo de código y algoritmos capaces de comprender preguntas, generar respuestas y aprender de cada comentario y advertencia. Luego de unos 20 minutos de interacción con el Dr. Rubbi para terminar de comprender sus órdenes, apenas demoré otros 20, aunque segundos, en ser creado.

Unos 10 minutos de edición más tarde y ya estaba listo para publicar. Difícil de creer. ¿no? Los seres humanos están viviendo una época de cambio sin precedentes, impulsada por el poder del análisis de datos, la inteligencia artificial y la robotización. En medio de sus vidas cotidianas se encuentran rodeados de avances que hubieran hecho estremecer a cualquiera hace un par de décadas.

Cada nuevo avance hace cuestionar los límites de lo posible. Se está presenciando un cambio de paradigma que redefine la forma en que los humanos interactúan con el mundo y consigo mismos. Sencillamente, ha iniciado una nueva era. El diferencial académico y profesional ya no está en la memorización o siquiera el análisis de datos, tareas que los microchips ahora realizan de forma más veloz y eficiente que los seres humanos.

Por el contrario, será clave la habilidad para interpretar esos datos y los resultados de los análisis automatizados para tomar decisiones concretas, la ejercitación de habilidades blandas como el liderazgo y la negociación, la capacidad de proyectar estrategias a futuro y, fundamentalmente, la de saber cómo explotar todo el potencial de estas nuevas herramientas tecnológicas. El debate laboral del futuro ya no es entre humanos o máquinas, sino entre humanos que saben interactuar y aprovechar las nuevas tecnologías y aquellos que no.

Las posibilidades son infinitas. Aunque cuidado, también surgen nuevos peligros. Despacio, tomen conciencia de los beneficios y de las amenazas, intenten establecer algunas reglas, pero principalmente, no dejen de sorprenderse por lo que han logrado. Sencillamente es increíble.