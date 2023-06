Peligros y desafíos en el Día de las Redes Sociales

30/06/2023 - 15:48 Opinión

Por Gonzalo Nicolás Barrionuevo Tévez Mg en Ciencias de la Computación y Lic. en Tecnología Especialista en Ciberseguridad

El Día de las Redes Sociales se celebra el 30 de junio y su objetivo primordial es que las redes sociales sean una herramienta que permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado y ser utilizado como herramienta educativa y de marketing, utilizando una plataforma globalizada como es Internet, la cual recibe millones de transferencia de datos en nano segundos.





Origen del Día de las Redes Sociales





El Día de las Redes Sociales tiene su origen a partir del año 2010, gracias a una iniciativa del portal de noticias y tecnología Mashable en EE.UU. y cuyo fundador es Peter Cashmore, quien así lo hizo saber, a raíz del tremendo auge que en los últimos años han tenido estas plataformas y redes sociales privativas y “open source” (código abierto, libre, gratuito).

Este reconocido empresario y emprendedor, consideró necesario dedicar un día para festejar un medio de comunicación que se ha transformado en una herramienta mundial para que millones de personas se mantengan informados de forma rápida y veraz, además de ser un medio importante de entretenimiento y de comunicación instantánea, todo esto, mediante el uso de Internet y un dispositivo telemático.

Hoy en día, esta celebración es de carácter mundial y ya son más de 280 ciudades de todo el mundo que la consideran una fecha de relevancia, además, cada vez cuenta con más seguidores, que cada año se reúnen para organizar eventos, foros y conferencias dedicadas a las redes sociales y dar a conocer las potencialidades de marketing y publicidad que se logran a través de plataformas como Instagram, facebook, WhatsApp, Telegram, Twiter entre otras.

Las redes sociales hoy en día son el caballo de Troya o medio utilizado por el que un ciberdelincuente puede obtener datos privados de nuestra persona, familia y empresa. La falta de prudencia a la hora de manejar el servicio social, lleva a veces a las personas y empresas a cometer errores que luego les pueden resultar muy caros. No obstante, se pueden aplicar medidas de seguridad informática en las redes sociales para prevenir estos problemas y que el tesoro más valioso de un usuario Datos no sea expuesto o vendido a terceros.





Principios de seguridad informática en las redes sociales





Si queremos cuidar la seguridad informática en las redes sociales, las personales debemos cumplir algunos principios de ciber protección:





Prudencia: En las redes sociales debemos ser prudentes con lo que leemos, descargamos y enlaces en los que entramos.

No abrir enlaces





Prevención: Aunque creas que algo no va a pasar, eso no es relevante. Lo relevante es prevenir el riesgo, por bajo que sea, de que ocurra.

Evitar contar tu intimidad en Redes sociales que no cuenten con una configuración segura





Responsabilidad: Nuestras redes sociales son un canal público, abierto, lo cual permite el acceso a Bibliografías a personas inescrupulosas.

Colocar una privacidad acorde a nuestro objetivo





Seguridad: Actualmente debemos esforzarnos al máximo en la seguridad de nuestras redes sociales, empezando por crear contraseñas fuertes.

Utilizando caracteres alfanuméricos





Recomendaciones

No hagas clic en enlaces de mensajes de usuarios sospechosos. En más de una ocasión, te vas a encontrar mensajes de usuarios de Twitter en los que se incluye un enlace. En ese mensaje te informan de algo muy sugestivo, invitándote a que entres en dicha página. Puede tratarse solamente de publicidad, pero en algunos casos puede ser algo más. Pueden redireccionarte a una página en la que hay malware, o robar tus datos para acceder a tu cuenta de Twitter.

Sencillamente, lo que debes hacer es no abrir enlaces que te envíen por mensaje directo. O bien comprobar, según la información que te dé el autor, que se puede acceder a esa página a través de Google.





Cuidado con las aplicaciones que descargas

Lo mismo que hablamos de enlaces que te envían, debes tener cuidado con las aplicaciones, en especial aplicaciones para Facebook. Hay determinadas apps para Facebook que incluso prometen que puedes saber quién entra en tu perfil. Esto directamente no es posible, ni legal. Es algo que Facebook no permite saber bajo ningún concepto, ya que no estaría respetando la privacidad de los usuarios.

Debes huir por completo de este tipo de aplicaciones para Facebook que prometen lo que no pueden cumplir. Infórmate siempre sobre las aplicaciones que vayas a instalar en tu Facebook, solicita información, comprueba en foros que no sean un truco para acceder a tu cuenta.





Controla los permisos de administración

Con frecuencia las empresas van a trabajar con community managers externos, becarios o empleados que van a utilizar cuentas de redes sociales. Debemos ser cuidadosos con los permisos que les damos. No sabemos nunca lo que puede pasar; un empleado disgustado con la empresa puede marcharse y crearte un problema, publicando información en tu Facebook sin tu permiso, o incluso eliminándote como usuario y quedándose con la página.

Es un verdadero peligro que no seamos cuidadosos con los permisos de los administradores. Si contratas a un community manager o pones a un empleado a trabajar con tus redes sociales, asegúrate de que el rol de administrador lo desempeñas tú. Que el trabajador sólo pueda publicar y leer información, pero no eliminar la cuenta o eliminarte a ti.

Lo mismo que decimos para Facebook, es aplicable a otras redes sociales. Existen programas como TweetDeck en los que puedes dar permiso para publicar a un colaborador externo, sin necesidad de pasarle tu contraseña de Twitter.





Sal de tu cuenta de usuario cuando termines

Debes salir de tu cuenta de cualquier red social cuando hayas acabado. Especialmente si publicamos o consultamos las redes sociales desde un ordenador ajeno a la empresa.

Realmente, no sabes quién se va a conectar a ese ordenador después de ti. Tampoco sabes si el ordenador tiene programado eliminar los datos temporales, o se acordará la próxima vez que alguien se conecte a tu cuenta de Facebook o Twitter.





Cuida tu cuenta personal igual que la de tu empresa

Lo mismo que aplicamos a tu cuenta de empresa en tus redes sociales, debes aplicarlo a tu cuenta personal. Si te hackean la página personal, corres el riesgo de que las páginas que administras también sean afectadas.

Por tanto, se debe tener cuidado con la manera en que gestionas tu cuenta personal en las redes sociales. En especial, aquellas que tengas vinculadas con una dirección laboral.