Sergio Massa y su misteriosa forma de despegarse en las encuestas del sonoro fracaso económico

Helmut Strasse fue el único papel que actuó el gran Tato Bores en su ciclo, fuera de su propio e inolvidable personaje: Tato Bores, cómico de la Nación. Strasse es un antropólogo alemán que en el año 2500 descubre una extrañísima civilización llamada “Argentina”. Intentando vanamente entenderla, se convierte en el principal “argentinólogo” de su época.

En cada episodio, Strasse escarbaba la tierra y desenterraba diarios de aquellos días con unos titulares que, descifrados desde su era, eran sorprendentes. Un episodio muy recordado fue el de una entonces joven jueza -María Servini de Cubría- que había multado con 60 pesos (o dólares) a narcotraficantes vinculados a la política por el sonado caso del “narcogate” en los 90.

La conclusión de Strasse: por el monto de esa sanción, se podría inferir que el peso argentino debía haber sido la moneda más valiosa de su era, ya que una sanción por narcotráfico debía haber sido muy onerosa. Un “Helmut Strasse” de hoy podría llegar a la conclusión de que Sergio Massa es el mejor candidato que jamás existió en la etapa democrática argentina.

La candidatura de Sergio Massa y tres gráficos

Para llegar a esa teoría sobre el apogeo de Massa como principal candidato a presidente del kirchnerismo en 2023, sólo haría falta “desenterrar” tres gráficos que retratan la opinión pública de los argentinos en este momento y compararlos con un par de datos duros de la economía del país.

El Pew Research Center publicó la semana pasada una medición repetida simultáneamente en 24 países sobre cómo se ubicaba la opinión pública sobre la economía. Según la encuesta global de ese prestigioso instituto de opinión pública de Washington, los argentinos son el pueblo que peor juzga a la economía de su país y por lejos: 89 por ciento negativo contra 11 positivo.

La media mundial es de 70 negativo contra 29 positivo: no es raro entender por qué en tantos lugares del mundo están perdiendo los oficialismos, cuando hay elecciones.

El Pew Research Center también evaluó cómo se divide la opinión pública de esos 24 países en cuanto a su “grieta”: tomando a los que dicen que ven positiva la marcha de la economía, la dividen entre partidarios y opositores al gobierno de turno.

Una de las grandes sorpresas que serían difíciles de descifrar para nuestro antropólogo es que la argentina tiene -en cuanto a la visión de la economía de su opinión pública- una de las grietas más chicas: 18 por ciento de los que apoyan al gobierno creen que la economía está bien, contra 8 por ciento de los que se oponen.

Sergio Massa y su misteriosa forma de despegarse en las encuestas del sonoro fracaso económico

Para comparar: en Estados Unidos el 39 por ciento de los oficialistas ven bien a la economía, contra apenas 16 por ciento de los republicanos. En Alemania, 60 por ciento de los oficialistas que apoyan a la coalición socialdemócrata, liberal y ecologista ven a la economía bien, mientras que los conservadores la ven bien en solo 39 por ciento.

En la Argentina, el consenso de que la economía anda mal supera la grieta

Un par de datos básicos: la inflación supera ampliamente el 100 por ciento anual, la pobreza ya está por encima del 40 por ciento y hay más de dos millones de receptores de planes sociales, y los importadores ya casi no consiguen más dólares al precio que el gobierno dice que vale.

Contrastando con esta devastadora “fotografía” de época de la opinión pública argentina y su economía, las encuestas están mostrando que el oficialismo tiene al candidato más competitivo de todos: Sergio Massa.

El exintendente de Tigre sería el candidato más votado, si las elecciones primarias fueran ya mismo: la encuestadora CB Consultora Opinión Pública lo muestra a Sergio Massa en la primera medición como precandidato a presidente dentro del espacio Unión por la Patria con más de 24 por ciento de cara a las primarias del 13 de agosto.

El tigrense estaría superando muy cómodo a su “challenger” dentro del kirchnerismo, el líder piquetero Juan Grabois, que obtendría el 5 por ciento. Con estos datos, el espacio kirchnerista terminaría sumando casi 30 por ciento, según esa encuestadora de Río Cuarto, Córdoba, que vino acertando muchos resultados de las últimas elecciones.

La encuesta muestra también un empate técnico “palo y palo” entre Patricia Bullrich (17,3 por ciento) contra Horacio Rodríguez Larreta (16,5 por ciento) en el espacio de Juntos por el Cambio, que estaría llegando casi a 34 por ciento y superando ligeramente al kirchnerismo.

El libertario Javier Milei, que semanas atrás aparecía en varias encuestas como candidato más votado, está empatando con los de Juntos con el 17,2 por ciento, repartiéndose el segundo lugar.

Los escandaletes y fracasos electorales mostraron una notoria falta de armado en las últimas elecciones provinciales que le están pasando factura a nivel nacional al líder de La Libertad Avanza.

Helmut Strasse, el “argentinólogo” del año 2500, después de unir los jeroglíficos de ese extraño país se rascaría la cabeza preguntándose si Sergio Massa no habría sido nombrado ministro de Economía apenas días antes de realizarse esa encuesta.

Pero una vez que el antropólogo descubre que Massa era ministro de Economía desde agosto de 2022 y que al asumir prometió que para abril de 2023 bajaría la inflación de 7 a 3 por ciento, y que el dato finalmente fue de 8,4 por ciento, el personaje de Tato Bores sólo podría llegar a una conclusión uniendo todos esos datos: Sergio Massa es, por lejos, el mejor candidato presidencial imaginable.

Sergio Massa y la argentinología

Nuestro argentinólogo quedaría aún más intrigado al enterarse de que el político, una vez ungido formalmente candidato del oficialismo, no aprovechó esa circunstancia para renunciar velozmente al ministerio de Economía y así escaparse de semejante fracaso. De paso, podría -desde afuera- intentar prometer a los votantes hacer algo diferente a lo que estaba haciendo hasta ese momento.

Por el contrario, los jeroglíficos se le volverían cada vez más indescifrables al personaje de Tato Bores: el plan de Massa es quedarse al frente del Palacio de Hacienda para hacer su campaña desde allí, convirtiendo su hiperactividad diaria en su campaña electoral y vendiendo como éxito algo que los propios argentinos consideran un fracaso.

Pero probablemente cualquier Helmut Strasse que desentierre encuestas y datos económicos de la Argentina de 2023 difícilmente pueda descifrar a la opinión pública de ese país: Massa logra amenazar a la vicepresidenta con que, si él no estuviera al mando de la economía, a su gobierno no le quedaría otro remedio que devaluar.

Massa logró proyectar sobre una parte no menor de la opinión pública que es “garante de que la economía no estalle”. Sin embargo, el argentinólogo, al comparar que el dólar oficial que tomó Massa al asumir en agosto de 2022, de 130 pesos, está ya casi en 270 apenas diez meses después, se estaría preguntando si los habitantes de esa curiosa civilización no tendrían una definición indescifrable de qué significa “estabilidad”.

De hecho, desde el Palacio de Hacienda, la Casa Rosada y el Instituto Patria se aferran a “no devaluar” como a una bandera. Cuando el dólar oficial ya subió más en tres años y medio de esta gestión que en la de Mauricio Macri. El ingeniero lo llevó de 14 a 60, y el gobierno kirchnerista de 60 a casi 270: en ambos casos su valor se multiplicó por cuatro, con la diferencia de que Macri pasó a la historia como “devaluador”, y Massa, como “garante de estabilidad”.

A esta altura, el argentinólogo alemán ya no puede descifrar qué entiende la opinión pública argentina por “devaluación” e “inestabilidad”.

Helmut Strasse también podría llegar a la conclusión de que ningún otro candidato como Sergio Massa podría ser el más votado de su país, si no aplicara algún tipo de hechizo sobre muchos de los votantes para ser el mejor candidato aun siendo responsable de los peores datos económicos imaginables y comparados con el resto del mundo.

Strasse probablemente se esté preguntando si los candidatos de la oposición que competían con el ministro se habrían desvanecido súbitamente, porque la lógica es que estuvieran aprovechando todos estos datos duros de la economía y la opinión pública para crecer fabulosamente en intención de voto.

Quizás al argentinólogo le faltaba un dato clave: la oposición de aquella lejana y extraña civilización solo se concentraba en pelearse entre sí.

