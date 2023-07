Marangoni: “Una campaña que, seguramente, va a tener más ruidos que nueces”

10/07/2023 - 01:33 Opinión

Por Gustavo Marangoni Analista político Especial para EL LIBERAL

En esta instancia de la campaña, una vez que se cerraron las fórmulas y ya se ingresa en la recta final a la primaria del 13 de agosto, creo que los propósitos fundamentales de cada candidato son definir a quién le hablan y con quién se pelean. Son dos preguntas que hay que responder claramente para diseñar una estrategia sobre la cual se agrega todo lo demás.

Y creo que en estos días hemos visto que cada uno de los protagonistas centrales eso lo tienen definido: le hablan primero a sus núcleos más firmes, más sólidos. Esto es muy notorio en el caso de Patricia Bullrich o de la propia Cristina, aunque también Horacio Rodríguez Larreta está buscando hablarle a lo que él considera que es el centro moderado, y Javier Milei a los enojados.

Y cada uno, a partir de buscar su clientela electoral, después define el modo hilarista y elige con quién discutir, con quién pelearse, a quién enfrentar, como para reafirmar el propósito de esta primera vuelta. Entonces, lo que vamos a observar en estos días, en estas semanas, seguramente serán estas idas, estas vueltas, estas acusaciones, adjetivos, tonos más altos, pero en el fondo cada uno está buscando la lealtad de aquellos que considera que puede representar.

No en vano las encuestas de opinión están marcando que la elección gira alrededor de fórmulas que no superan el 30% de los votos. Es decir, muy concentradas en sus propios electorados cautivos.

De allí entonces, me parece que dejarán para el momento posterior, al 13 de agosto, afinar la campaña y en todo caso quizá bajar en parte el tono y empezar a girar al centro, salvo el caso de Rodríguez Larreta y Schiaretti, que buscan también su clientela, le hablan a su clientela y no dejan también de pelearse con otros, pero apuestan a que su clientela está en aquellos que no están en los extremos.

Así que bueno, nos quedan 50 días de una campaña (Generales) que seguramente va a tener más ruidos que nueces, pero que en la que los principales actores lo que buscan es tratar de llegar al 30% lo que de alguna manera este casi nos hace recordar a Olmedo y su frase: ‘Éramos tan pobres’, porque las coaliciones fundamentales de la Argentina, que habitualmente tienen porcentajes por arriba de ellos, estén tratando de llegar al número 3, habla de alguna manera el impacto que han tenido los últimos gobiernos y la crisis en las coaliciones políticas.