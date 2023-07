22/07/2023 - 15:44 Opinión

Por Carolina Villanueva, cofundadora y directora de la consultora Grow, género y trabajo.







El tiempo, ¿es oro?. Esta frase encierra dos conceptos muy importantes. Primero, que la vida es finita y hay que aprovecharla, usar el tiempo en aquello que nos parezca preciado, y ser breves en aquello que no tanto. Además, en este mundo capitalista, se refiere a que el uso de nuestro tiempo productivo debiera devenir en un intercambio de dinero que nos permita tener ingresos propios y vivir.



Ahora me gustaría introducir una variable para volver a analizar esta frase: el género. ¿Acaso hombres y mujeres usamos el tiempo en aquello que apreciamos de igual manera? ¿Acaso tenemos la posibilidad de trabajar e intercambiar nuestro tiempo por dinero de la misma manera? Permítanme traer algunos datos.



En un día cualquiera en Argentina, hombres y mujeres no usan el tiempo del mismo modo. Según las encuestas nacionales sobre el uso del tiempo, el 92% de las mujeres realizan tareas de trabajo no remunerado versus el 74% de los hombres. Específicamente profundizando en el trabajo doméstico (ordenar, limpiar y/o lavar los platos, lavar y planchar ropa y cuidar mascotas), la actividad de las mujeres alcanza casi el 90%, mientras que entre los varones se ubica en el 68,3% (ENUT, 2021). ¿Y cuánto tiempo del día dedican a las mismas? Las mujeres dedican -en promedio- algo más de 4 horas diarias y los varones algo más que 2 horas y media (ENUT, 2021).



Volviendo entonces al primer interrogante, estos datos revelan que las mujeres dedican más tiempo al cuidado del hogar y les queda, en consecuencia, menor tiempo para dedicar al ocio o a actividades recreativas, que generan placer o descanso. La misma encuesta revela que los hombres tienen, en promedio, entre treinta y sesenta minutos diarios más que las mujeres para su recreación. Esto por supuesto impacta en la salud mental de las mujeres a largo plazo.



Ahora, en relación al cuestionamiento sobre la capacidad de obtener ingresos a cambio del trabajo, es necesario entender la relación de hombres y mujeres con el mercado laboral. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo alcanza el 51%, frente al 70% de los varones (Indec 2022). Las mujeres son -en mayor medida- las que no se incorporan, o lo hacen de forma parcial, o deciden suspender sus carreras en determinados momentos de la vida. Esto se traduce en un dato muy contundente, el 50,9% de las mujeres en el país tienen ingresos laborales. Esto implica que el 49% de las mujeres argentinas no cuentan con ingresos propios por su trabajo, lo que reduce sus posibilidades de vivir vidas con libertad y poder de decisión.



El 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Este trabajo, muchas veces invisibilizado y poco valorado, es realizado sobre todo por las mujeres. Debemos reflexionar como sociedad cómo lograr una mejor distribución de este trabajo para que las mujeres liberen tiempo y lo puedan dedicar al ocio y al mundo productivo.

Fuente: Télam