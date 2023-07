La trata de personas con fines de explotación sexual

28/07/2023 - 20:18 Opinión

Por la Dra. Marta Roxana Cejas Ramírez - Referente provincial de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) y de la organización internacional Organizaciones unidas contra la Trata y todo tipo de Violencias (OUTRAV) en la provincia de Santiago del Estero.

En el día internacional contra la trata de personas les propongo tomar conciencia de lo que significa la trata, para conversar en casa, con nuestros hijos, con el fin de informarlos y protegerlos.

¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?

La trata de personas está en el tercer escalafón de los negocios ilegales más rentables a nivel internacional.

La Oficina contra las Drogas y el Delito, dependiente del ente multilateral creado en 1945, estableció que la trata está, únicamente por debajo del tráfico de armas y el narcotráfico. Al mismo tiempo, el organismo expresó que la globalización, el capitalismo y las nuevas tecnologías redefinieron su concepto.

Según el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) recuerda que a nivel global este delito afecta principalmente a mujeres y niñas -65 %-, y que la mitad de las víctimas sufrieron explotación sexual, para un total de 2,5 millones de personas afectadas. En Centroamérica (79%) y América del Sur (69%), el número de personas de sexo femenino que forman parte de redes de trata es aún mayor que en el promedio mundial.

Le ponemos nombre y apellido a la trata:

Sonia Sanchez: Tenía 16 años cuando salió del Chaco para ir a trabajar de empleada doméstica, a la ciudad de Buenos Aires. Dice: “Quería progresar. Dejar de comer salteado. Trabajar de corrido y no solo en épocas de cosecha de algodón. Se me apareció una realidad que desconocía en esta gran ciudad que es un monstruo, sin saber a dónde ir. Recuerdo que me senté en la plaza Flores. Estaba desesperada pero nadie me veía. Tenía miedo, hambre, frío… y nadie me veía”. En Miserere se me cortó la menstruación, aprendí a revolver la basura para comer y se fortaleció el miedo. Un día me acerqué a una mujer que andaba seguido por ahí y le conté lo que me estaba pasando. Ella me dio unas monedas, me dijo que comprara un champú, jabón y que me duchara en el baño de la estación. Volví a la plaza y le pregunté: `¿Ahora qué hago?´ Me dijo: `Nada, sentate, los hombres van a hacer todo´. Tal como ocurrió. En ese lugar de expulsión que estaba, me prostituyeron”.

Desde el dictado de la ley de trata y a pesar de las estadísticas y las noticias de la cantidad de chicas rescatadas, nos encontrábamos con muy pocas condenas a los tratantes, esto hasta la sanción de la ley 26.842, que ha venido a introducir un gran aporte a la protección de las víctimas de trata, dejando de lado el consentimiento que éstas pudieran prestar, como elemento de atipicidad.

El consentimiento de la víctima de trata no exime de responsabilidad al tratante

En nuestro país, el artículo 2 de la ley 26.364, modificada por la ley 26.842, dice: “El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”. De esta manera la ley Argentina ha acogido los lineamientos fijados por los tratados internacionales en ésta materia. Así desde el año 2009 al 2022 se dictaron 326 condenas por trata de personas con fines de explotación sexual, de acuerdo con un relevamiento de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Sin importar el caso, la Ley entiende que cualquier “supuesto consentimiento” de parte de la víctima de trata de personas se encuentra viciado, ya que las condiciones de vulnerabilidad en las que se halla la persona, o bien no le permiten cabalmente comprender la ilegalidad del acto del que es víctima o, aun comprendiéndolo, no tiene otra opción.

Relatos de las víctimas de trata en causas que se obtuvieron sentencias y en investigaciones en curso

1.-Manuela es menor de edad. Estudia en un colegio secundario del conurbano. Una amiga le contó que había un fotógrafo que pagaba por sesiones de fotos de lencería. Y como quería un celular nuevo para evitar que sus compañeros de colegio se burlaran de ella porque tenía un teléfono viejo y roto, aceptó. El fotógrafo tenía especial interés en una seguidora de Manuela en Instagram y obviamente le ofrecía pagarle si conseguía sumar otras menores para hacerlas posar en lo que constituyó un claro abuso sexual de menores. El fotógrafo fue condenado a 15 años de prisión y su cómplice, un influencer que difundía las imágenes de Manuela y de otras cinco chicas, recibió una pena de diez años de cárcel.

2.- Daniela vivió durante 2020 cuatro meses en una secta en la capital cordobesa. Su amiga Mariana, cristiana igual que ella, le hizo escuchar temas musicales compuestos por Ernesto quien se presentaba como líder de una organización religiosa. Explicó que la sexualidad del grupo estaba regida por Ernesto a tal punto que decidía qué personas podían o no formar pareja. En cambio se otorgaba a sí mismo el derecho de tener varias mujeres y decidía con cuales mantener relaciones sexuales Cuando se presentó ante la Justicia dijo que lo hizo para ayudar a salir a los que estaban adentro y evitar que otros cayeran en la misma secta: El caso –por otra modalidad de trata de personas- está en etapa de investigación.

3.-Romina no decidió casi nada de lo que le sucedió en los primeros años de su vida. Su familia, integrante de la comunidad gitana, vivía en Comodoro Rivadavia, Chubut y, producto de un matrimonio forzado o arreglado ella fue enviada a San Juan para casarse con un hombre casi diez años mayor. Cuando llegó a ese lugar desconocido, Romina, sin estudios y en situación de vulnerabilidad económica, fue insertada en la familia de su esposo. Le hicieron documentos con datos falsos para que no se descubriera que era menor, a los 14 años tuvo su primera hija. Poco más de un año después tuvo otra. A la niña madre no le permitían tener contacto con su familia de origen y no tenía otro ingreso que la Asignación Universal por Hijo. Cuando la cobraba se la tenía que dar obligatoriamente al marido quien le ordenaba que se dedicara a la limpieza de la casa. El caso fue a juicio, el captor fue condenado en 2021 a diez años de prisión por el delito de trata de personas un matrimonio forzado, triplemente agravado por la vulnerabilidad de la víctima, por tratarse de una menor de edad y por haberse consumado la explotación.

LOS NIÑOS

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se consideran trata de personas.

¿Cómo operan las redes de prostitución? Monique Altschul, de la Red contra la Trata de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, aseguró que en la gran mayoría de los casos no secuestran a los chicos o adolescentes. No lo hacen, por lo menos, en un principio. "En general, los captan a través del engaño, de la seducción o de la persuasión, aprovechándose de su vulnerabilidad -dijo Altschul-. Cuando las toman ya es difícil salir porque, muchas veces, los encierran en prostíbulos y los hacen vivir allí, sin contacto con el mundo exterior. Además, los rotan de ciudad, por si alguien los está buscando o para que no se hagan amigos entre ellos y se comploten en contra de sus proxenetas.

Según el informe de Unicef Trata de Personas especialmente mujeres y niños, una Forma de esclavitud moderna, (Unicef, 2012) las consecuencias que sufre una persona luego de ser víctima de la trata son: • Impacto emocional: los sentimientos de vergüenza, culpabilidad y baja autoestima son frecuentes. Después de haber sido rescatados de estas redes suelen ser estigmatizados por la comunidad. • Impacto físico: al estar más expuesto a la explotación sexual son más proclives a contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA. • Impacto psicosocial: puede afectar el desarrollo psíquico. Sufren efectos destructivos de su desarrollo psíquico, lo que podría derivar en alteraciones en su convivencia social y deterioros significativos en su capacidad de aprendizaje.