Los ñoquis del 29, entre la tradición italiana y la historia casi mitológica

28/07/2023 - 20:21 Opinión

Por Martín Berretti - Miembro de la Facultad de Comunicación, UADE

Como cada 29, muchos acusan y adjudican las interminables colas en las casas de pastas a las vulgarmente catalogadas “fechas marketineras”. Que lejos de criticarlas o abolirlas, se vuelven fieles tradicionalistas a los que no les puede faltar el plato de ñoquis en la mesa. Eso sí, esto no evita que desde una perspectiva más bien comercial se aproveche… y nosotros - ¿por qué no? -, de paso, degustamos. Innumerables restaurantes de barrio - y otros un tanto más aristócratas - con su principal cartelería anuncian, a base de crayón o materiales más elaborados, su aporte dentro del calendario. Una tradición que todos seguimos pero que no sabemos muy bien por qué.

Existen dos vertientes que, de acuerdo con distintos historiadores y especialistas en gastronomía, explican la razón por la que relacionamos al anteúltimo día del mes con esta pasta tan sabrosa. Y por qué también está asociada con el dinero, que suele dejarse debajo de cada plato caliente. Ambas versiones, con un patrón en común.

Allá lejos y hace tiempo

La primera de las explicaciones se vincula con San Pantaleón, mártir de los enfermos y adepto al catolicismo, y se remonta entre el Siglo III y el Siglo IV después de Cristo. La leyenda indica que el médico de esa época, nacido en la actual Turquía, recorría distintos lugares del continente y llegó hasta Italia, donde todavía tiene hoy una Iglesia con su nombre, más precisamente en Venecia.

Su aparición en esta historia es porque, según las primeras versiones, San Pantaleón llegó justamente a Véneto luego de realizar sus tareas curando personas con distintos problemas —un trabajo que le costaría su vida a los 29 años— y, hambriento, fue invitado por una familia de pescadores a comer un 29 de diciembre. ¿El menú? Ñoquis, por supuesto. Los anfitriones le comentaron a Pantaleón el mal año de pesca que habían tenido, y él les auguró que el siguiente año iba a ser mucho más fructífero, algo que finalmente sucedió. Cuando el mártir se fue, la familia descubrió que debajo de su plato había dejado algunas monedas de oro, lo que completa toda la tradición.

Una alternativa más nuestra

Pero la otra versión tiene lugar en Sudamérica y mucho más acá en el tiempo. Esta otra explicación tiene su nacimiento en la oleada migratoria que llegó a Argentina y a otros rincones de la región proveniente de Europa y en gran medida de Italia a principios del siglo pasado y a fines del Siglo XIX. Los italianos establecidos en esta parte del planeta trajeron con ellos las pastas, tan típicas de su país de origen.

Los ñoquis, a diferencia de otros tipos, eran baratos y además llenaban el estómago; una combinación que daba buenos dividendos para los inmigrantes que habían llegado con pocos recursos y que a fin de mes tenían que ingeniárselas para alimentar a la familia. Por eso, todos los 29 era común ver a grupos de italianos comer una rica y abundante porción de ñoquis de papa con salsa.

Pero ¿y en qué lugar ingresa el típico billete que se coloca debajo del plato? La misma versión indica que los italianos más afortunados que vivían en el país sufrían en carne propia las carencias de sus paisanos y, por eso, muchas veces invitaban ellos el plato de ñoquis a fin de mes; además de alguna ayuda económica debajo de la vajilla antes de cambiar de página el calendario. Una manera de cooperación que fue muy común entre las comunidades de inmigrantes en Sudamérica durante esa época y que explica por qué esta tradición se extiende también a Uruguay y a Paraguay.

Hoy es motivo de reunión. Quizá no celebremos el plato, pero sí a quien nos agasaja con tanto amor. Tal vez no veneremos a los ñoquis, pero disfrutamos de la tradicional mesa familiar, la reunión, la unión. Un pequeño (aunque dependerá de la porción) pero valioso placer gastronómico que febrero, por desgracia, le da entidad cada 4 años.