Responsabilidad penal y edad madurativa, un debate inconcluso

10/08/2023 - 20:09 Opinión

Alberto Pravia - Ex Fiscal y Camarista Federal

A partir del homicidio de Morena, una niña de tan solo once años que ssu vida fue truncada sin motivo alguno nos permite reiniciar un debate inconcluso sobre los cambios que deberían introducirse en la legislación penal, con origen en la droga los jóvenes delinquen y poco y nada se hace al respecto y cuando llegan a la edad adulta ya son delincuentes “experimentados” y muchos de ellos adictos a la droga y al delito, casi irrecuperables para la sociedad.

Digamos que nuestras leyes en materia penal y respecto al segmento juvenil no se aggiornaron luego del dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que modificó la mirada hacia los jóvenes, reconociendo un adelantamiento en la madurez de los jóvenes, tomando como parámetro ese nuevo ordenamiento legal.

Hoy nos rige el régimen penal de la minoridad establecido por la ley 22.278 que para algún desprevenido garantista les recordaría que fue dictada durante la presidencia de Jorge Videla, pero de ello no se habla, ley que ha quedado relegada en el tiempo, estableciendo que los menores no son punibles si tienen menos de 16 años, pero entre los 16 a 18 gozan todavía de un procedimiento diferenciado, donde su responsabilidad penal esta morigerada en cuanto a la aplicación del digesto punitivo y el cumplimiento de sanciones, algo que no se compadece con las edades admitidas para realizar actos trascendentales como decidir sobre el propio cuerpo, conducir vehículos, casarse o incluso poder elegir y votar por autoridades electivas.

Si para el legislador nacional los jóvenes hoy son más maduros para una serie de actividades ¿Por qué no lo son en orden a su responsabilidad penal?

Entonces deberíamos concluir que increíblemente la ley ampara a los jóvenes y les otorga autonomía progresiva pero solo para cuestiones civiles, comerciales, incluso electorales pero no así para temas penales.

Los jóvenes serían aptos para conducir vehículos, disponer de su cuerpo, reconocer hijos, incluso poder votar pero no se hacen responsables ante la ley y la sociedad por cometer ilícitos, un menor no puede ser sancionado y cumplir una condena en una cárcel, no puede ser objeto de medidas precautorias como la prisión preventiva, ni pueden usar tobilleras, pareciera que la edad madurativa es selectiva, sí para cuestiones civiles, comerciales y electorales, no para hacerse responsables por su irresponsable conducta al infringir la ley penal y aunque cometan ilícitos graves como la muerte por ejemplo de una pequeña niña.

Alguien puede negar que los menores no tienen madurez para entender y comprender lo que hacen en materia de conductas ilícitas entonces porque si la poseen para conducir vehículos, votar, donar sangre, hacerse tatuajes o intervenciones quirúrgicas.

Comparando que puede hacer y qué no puede hacer un joven se nos muestra como algo antojadizo y anticuado nuestro régimen penal juvenil en orden a enjuiciar y sancionar a menores infractores de la ley penal.

Sin olvidarnos que nuestro sistema penal tiene en su génesis la idea de resocializar y readaptar para lograr nuevamente la reinserción en la comunidad a todo aquel que haya cometido alguna acción ilícita, y de esta manda constitucional y legal no escapan los adolescentes que pudieran haber incurrido en la comisión de alguna infracción penal, digamos que no solo es necesario buscar solucionar conflictos también es necesario procurar el cumplimiento de férreas sanciones punitivas.

Nos ilustra del cambio madurativo el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, así el artículo 26 determina el derecho del joven a decidir sobre el propio cuerpo así se observa que “Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física” “sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”.

También todo adolescente puede reconocer hijos así lo dispone el Art. 680 Hijo adolescente en juicio. El hijo adolescente no precisa autorización de sus progenitores para estar en juicio ... ni para reconocer hijos”,

Además pueden ejercer la patria potestad, Art. 644. — Progenitores adolescentes. Los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud”, es decir se podría ser maduro para ser responsable de un hijo menor pero no para ser enjuiciado y sancionado en materia penal.

Incluso ejercer el comercio o una profesión, el Art. 681 al regular los “Contratos por servicios del hijo menor de dieciséis años” determina que “El hijo menor de dieciséis años no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a su persona de otra manera sin autorización de sus progenitores; en todo caso, debe cumplirse con las disposiciones de este Código y de leyes especiales”, ergo siendo mayor de dieciséis años puede una persona ejercer un oficio, profesión o industria, menos ser merecedor de un reproche penal como si fuera adulto.

Por último ¿A partir de qué edad puedo sacar la licencia nacional de conducir para manejar ciclomotores? Respuesta: 16 años. Para un auto o camioneta se necesita 17 años.

Luego de enumerar todo lo que pueden hacer los menores de 18 años, e incluso de 16 años, recuerdo los dichos de Highton de Nolasco cuando señalaba como epílogo de su artículo sobre “Los Jóvenes o Adolescentes en el Código Civil y Comercial” que “En definitiva, y con estas simplificadas explicaciones, puede advertirse palmariamente que el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora en su articulado las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y da nueva forma a los derechos de los jóvenes, reconociendo sus aptitudes en función de la edad, criterio y madurez que su persona va adquiriendo”.

En resumidas cuentas, las edades para realizar diversas actividades profesionales, civiles y comerciales son manifiestamente más prematuras que antaño y por tanto debemos actualizar nuestra mirada y nuestra legislación juvenil penal reconociendo a partir del nuevo Código Civil y Comercial la edad madurativa para ciertas actividades o decisiones que se alcanzan muchos años antes de lo que la legislación preveía, lo único que no se actualizó a la realidad actual es el derecho penal promulgado increíblemente por la dictadura militar.

Coincidiremos que no alcanza con un sistema de justicia penal especializado sin la contrapartida del día después que corresponda a la medida o sanción dispuesta jurisdiccionalmente, toda persona adolescente en conflicto con la ley penal debe ser responsable en ese mirador punitivo, pero también tendrá ante sí la posibilidad de recomponer su vínculo con la sociedad a través de principios educativos con perspectivas de inclusión social, lo que no podemos seguir generando son adolescentes sin responsabilidad, sin control y sin futuro.