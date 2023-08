UNA PROMESA PARA DESPUÉS DE LAS PASO

10/08/2023 - 22:02 Opinión

Por Carlos M. Borges Inmobiliario, MP. 054

Sin dudas que desde hace 3 años cuando se aprobó la Ley 27.551 destinada a los alquileres de vivienda, tanto locatarios como propietarios sobreviven con angustia la vigencia de una ley que perjudico a unos y otros. En un país normal con seguridad jurídica y sin inflación (o no tan descontrolada) es posible que la misma haya sido un buen intento para fortalecer un mercado inmobiliario alicaído, pero a su vez un mercado siempre reacio (como debe ser) a que el Estado lo intervenga con todo tipo de medidas, (generalmente populistas) y cuyos resultados resultan negativamente hacia quienes está dirigido.

Si a esto le sumamos una ley de blanqueo de capitales tendiente al regreso de dólares para incentivar la compra de unidades usadas y volcarlas al alquiler durante un determinado tiempo, que no dio el resultado esperado, nos lleva a la conclusión que todo este paquete solo sirvió para perjudicar al mercado inmobiliario.

Un 109.3 % de actualización para los contratos locativos que deben ser reajustados en agosto/2023 y teniendo en cuenta la inflación y el incremento de salarios con lo que terminará agosto, seguramente para quienes reajusten en septiembre lo deberán hacer con al menos un punto mas, es decir 110.5 %.

Todo este tipo de intervenciones del Estado, en un mercado que se mueve con alta inflación, con un dólar inestable y en alza en el cual el ciudadano se refugia pues nuestra moneda carece como reserva de valor, obliga a que quienes posean moneda en pesos, traten de desprenderse lo más rápido posible de ellos y quienes posean dólares los hagan valer para quienes intentan vender ladrillos (que siempre fue la mejor inversión), pero que desde hace décadas la renta anual no supera el 4%.

El resultado general de una mala intervención del Estado ocasiono el retiro del mercado inmobiliario de un porcentual muy alto de las propiedades tanto en venta como en alquiler, ocasionando en este último caso un fuerte incremento en el valor de las locaciones como cualquier producto que no se encuentra y en cuanto a venta un impasse hasta tanto los propietarios vislumbren una luz que le permita con optimismo volver a creer en el país.

No se puede dejar de lado la preocupación que causa que el Estado tenga entre sus manos la posible incautación de propiedades vacías para volcarlas a la locación, violando el derecho de propiedad, el cual no se extingue o desaparece por el hecho de no usar el inmueble.

En fin, confiamos en la promesa de los legisladores de que con posterioridad a las Paso traten este acuciante tema que no es difícil de solucionar pues con solo reducir de 3 a 2 años el plazo contractual y establecer un índice de actualización cada 3 o 6 meses, posibilitara en gran medida revertir la situación actual.