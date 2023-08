Géneros: su perspectiva y cómo crear sociedades saludables

12/08/2023 - 21:36 Opinión

Por Francisco Viola



El ser humano es un ser que tiene un cuerpo biológico, es algo indudable. Sin embargo, el ser humano existe en una realidad cultural. Es más, a diferencia de muchas otras especies, la naturaleza humana es de carácter cultural. Así, quienes están leyendo esta columna, están utilizando un cuerpo biológico que tiene que ver con la vista y el cerebro, y tal vez las manos para tomar el periódico.

Son hechos biológicos. Pero para llegar a entender lo escrito, para compartir o disentir, para reconocerse en ello evocando historias personales o para discutirlo con la flema del enojo es necesario todo ese entramado socio mental que configura a las personas y que llamamos cultura. A través de la cultura, construimos el mundo de las relaciones, de los valores, de las manifestaciones de las emociones y sentimientos e, incluso, el mundo de los conflictos. O sea, cualquier función humana, desde la más elemental como podría ser comer, está condicionada por elementos culturales. No por nada en el norte se discute cuál es la mejor empanada: eso no tiene que ver con los nutrientes, no tiene que ver con la biología, tiene que ver con el paladar de la infancia o aquel que surge de los encuentros que consideramos en algún momento como importante. Toda esta introducción es importante para hablar de género.

Esta palabra se utiliza, después de un largo trecho teórico y de muchas discusiones, para referirnos a todas esas construcciones sociales que se hacen a partir de un cuerpo biológico que puede tener genitales llamados masculinos o femeninos o los estados intersexuales. Ahora bien, independiente de aquello que aceptemos, defendamos, promovamos o ataquemos, el género es esa construcción socio-cultural que se hace sobre los cuerpos y que, al hacerlo, establece acciones, comportamientos, perspectivas, formas de ver el mundo y, por lo tanto, de actuar frente a ello. Claramente el género es inevitable en la especie humana, por eso la pregunta clave es

¿Cómo podemos hacer para que eso que existe ayude siempre a mejorar las condiciones de la humanidad es decir a crear sociedades saludables?

Propongo cuatro elementos claves para responder:

1- La construcción de un Estado donde los Derechos Humanos sean no solamente norte sino un plan de acción concreto que incluya siempre al otro.

2- Una sociedad donde la violencia sea condenada y se procure instaurar los mecanismos para tratar de fomentar la no violencia como una práctica cotidiana y, un poco más, el buen trato.

3- Un sistema social donde la diversidad humana no solamente sea reconocida, sino respetada, porque es parte del tejido saludable de nuestra humanidad; sin diversidad no hay humanidad.

4- La equidad como principio estructurante para las políticas públicas. Creo que el género no es el problema realmente, sino lo que puede ser es la perspectiva que tenemos sobre este hecho innegable.

Grosso modo habría dos perspectivas principales:

a- Una perspectiva que busca instaurar una diferencia social en todos los aspectos basados solamente en una cuestión biológica, sin darle importancia a las personas en su totalidad, creyendo que la cuestión biológica ordena el universo insondable de nuestra especie. En consecuencia, negando la posibilidad de construir sociedades donde lo humano –que es lo cultural- tenga sentido.

b- La segunda perspectiva de género es la que está asociada con una educación en valores vinculados a los Derechos Humanos, con una búsqueda de la equidad en su plan de acción que, obviamente, tratará siempre de eliminar toda forma de violencia, comprendiendo que la idea central es que la comunicación sana es urgente para poder construir una sociedad de paz y futuro.

Por eso creo que comprender el concepto de género como es adecuado y no con juicios valorativos previos sería tal vez el camino cierto para crear la Argentina que todo el mundo pregona querer pero que está eligiendo caminos quizás equivocados.