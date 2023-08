Mi hijo tiene un amigo imaginario: ¿debo preocuparme?

25/08/2023 - 10:23 Opinión

Cuando Blanca oyó a su hija de cinco años hablar sola en su habitación no le hizo mucho caso. Pero cuando Marie rompió un vaso y acusó a ñaño del accidente, señalando al espacio, se dio cuenta de que su hija tenía un amigo imaginario.

Este fenómeno completamente normal les ocurre a dos de cada tres niños. Invisible, a veces representado por un juguete o una muñeca, el amigo imaginario puede estar muy presente o ser muy discreto.

Su función psicológica es plural. Un amigo imaginario puede ayudar a llenar la soledad de un niño introvertido, sobre todo si tiene una gran diferencia de edad con sus hermanos o es hijo único.

Gracias al amigo imaginario, el niño pone en escena amistades que le sirven de entrenamiento para comprender y dominar mejor las relaciones sociales. También es a través de ellos como el niño expresa sus pensamientos y sentimientos.

«Para los niños, la imaginación es una forma de filtrar la realidad y protegerse de ella cuando no les gusta», explica a Aleteia el psiquiatra infantil Stéphani Clera.

Para tranquilizar a los padres preocupados, añade: «Esto forma parte del desarrollo natural. El amigo imaginario suele desaparecer cuando el niño entra en la escuela primaria, hacia los seis o siete años».

¿Cómo reaccionar ante la presencia del amigo imaginario?

«No pudimos tener más hijos. Esto debió afectar a nuestro hijo Jonathan. A los cuatro años, empezó a hablar de un tal George. En el colegio, la profesora pensaba que era su hermano pequeño», recuerda Alice.

La mayoría de los niños saben que su amigo no existe realmente y que los demás no lo ven. Pero algunos, sobre todo los más pequeños, creen firmemente en ellos.

En este caso, es importante no regañar al niño ni decirle que su amigo imaginario no existe: «Lo aceptamos y escuchamos a nuestro hijo hablar de él. Tenemos en cuenta lo que le hacen decir a su amigo porque es lo que quiere decir. Por ejemplo, si el amigo tiene miedo a los fantasmas por la noche, lo tenemos en cuenta», aconseja Stéphane Clerget.

Aceptar al amigo imaginario, sí, pero no darle demasiada importancia. «Marie nos dijo que a ñaño le gustaban los cereales con chocolate por la mañana. Ahora me pregunto si debería añadir un plato para ñaño en el desayuno…», se pregunta Blanca, de 30 años.

«No actuamos como si realmente existiera. No ponemos un plato en la mesa y no hablamos con este amigo. Sobre todo, no lo mencionamos si el niño no habla de él», responde Clerget.

Cuando el amigo imaginario hace tonterías

«En casa, Paul, el amigo imaginario de nuestro hijo Agustín, manda. Contradice sistemáticamente todo lo que le decimos», dice Antoine.

Para ello, Stéphani Clera nos recuerda otra regla importante: responsabilizar al niño y recordarle las normas cuando utilice a su amigo imaginario.

«Si le echan la culpa de sus disparates, les recordamos la regla. Si dice: ‘No he sido yo, ha sido yeye el que ha roto la lámpara con la pelota’, es una forma de decir que no lo ha hecho a propósito. Entonces le decimos que no importa, que no hay que tirar la pelota en el salón».

Lo mismo ocurre cuando el amigo imaginario «autoriza» al niño a hacer cosas que sus padres le han prohibido: «Siempre hay que explicar las razones de las prohibiciones y recordar que son los padres quienes deciden en casa y no yeye, insiste el psiquiatra.

Una vez que los padres han adaptado su comportamiento hacia el amigo imaginario de su hijo, la presencia de este nuevo miembro de la familia no debe preocupar.

No tiene nada de negativo; en cambio, «podemos pedir la opinión de un especialista si este amigo imaginario persiste más allá del séptimo u octavo cumpleaños del niño y, sobre todo, si el niño solo se comunica a través de este amigo y no tiene un amigo de verdad, aunque tenga trastornos asociados a las visiones», concluye Stéphani Clera.