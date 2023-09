Aclarando sobre ESI

09/09/2023 - 19:52 Opinión

Por Francisco Viola



Las cosas que nombramos son las que son y no las que imaginamos. Por eso se dice que, en muchas ocasiones, los problemas siempre son las expectativas. En cuestiones sociales esto toma importancia. Es decir, si yo digo que la educación es una forma de acompañar el crecimiento de una persona dándole conocimiento, desarrollando habilidades y fomentando valores, y alguien dice que hace educación solo dando información, debemos comprender que su idea de educación no es correcta.

Por eso remarquemos: es una práctica cuando utilizamos un nombre, preguntarnos si es correcto o incorrecto a lo que estamos llamando como tal; si es lo que realmente es o simplemente estamos manipulando las cosas con el objetivo personal de persuadir de otra cosa, de convencer de nuestra concepción o de imponer ideas que creemos verdaderas.

También tengamos en cuenta que, a veces, podemos cometer errores con la buena intención. Es decir, utilizar un nombre correcto para algo y, al mismo tiempo, equivocarnos en la forma de hacerlo, ya sea por torpeza, por ignorancia o por confusión formativa. Toda esta introducción es necesaria para referirme a un video que circula en las redes sobre algún material que utiliza la educación sexual como nombre.

Algunas aclaraciones importantes: en primer lugar, en nuestro país la educación sexual está definida por la ley 26.150 que dice específicamente que se entiende por educación la que “articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.

En segundo lugar, existe un Programa Nacional de Educación Sexual (https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi ) que produce y publica materiales para poder aportar a la construcción de esta necesaria, urgente y obligatoria educación sexual en la República Argentina. Ese material siempre se puede distinguir porque tiene un sello del programa que consiste en tres rectángulos cada letra con colores diferentes: La “E” roja, la “S” verde y la “I” lila/morado.

Obviamente, cada docente puede elegir algún recurso didáctico que considere oportuno para enseñar su materia, un recurso que puede ser excelente o, valga decirlo, puede equivocarse en la elección. Pero aun haciéndolo, nadie va a discutir que la educación sigue siendo obligatoria hacerlo. Esta ley es clave aceptar: nada debe impedir la educación, aun los malos docentes. Una premisa que también vale para la educación sexual.

Así cuando aparecen estos videos donde se dice que se utiliza un material horrible debemos hacer lo mismo: a- ver si no es una fake new, b- discutirlo como parte de la comunidad educativa, c- procurar exigir una educación sexual de calidad, tal como la ley y los materiales propuestos oficialmente proponen y d- valga para toda educación, acompañar al educando para hacer que su proceso educativo sea siempre mejor.

Resumiendo, creo que tenemos que ser cautos para evitar que ciertos discursos que falsifican la información, que mienten descaradamente, que pretenden generar un miedo innecesario y que no son capaces de construir. Ya he defendido en esta columna, varias veces, una convicción profunda que la educación sexual integral eficaz es una de las herramientas para generar una desarrollar personas saludables que crean y crezcan en una sociedad saludable.

Así que aceptemos la realidad hay una ley, consecuencia de una decisión colectiva, de brindar recursos a los educandos para su enriquecimiento y su salud.Retroceder no es una opción porque debemos comprender que la educación sexual no solo ayuda, sino favorece, enriquece y, sobre todo, hace que todos los habitantes de este bendito suelo, un día podamos vivir en paz.