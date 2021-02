Un obrero ratificó la denuncia de abuso sexual contra el gobernador de Tierra del Fuego

12/02/2021 - 15:40 País

Uno de los tres obreros de la construcción que denunciaron al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuando era intendente de Río Grande, por haberles pedido favores sexuales a cambio de trabajo en obras municipales, ratificó ayer bajo juramento lo que había declarado originalmente ante la Justicia y contó detalles de cómo fue el abuso que dijo haber sufrido.

“Dije lo que había dicho en la denuncia original y mostré cómo habían sido los hechos. Cuando declaré la primera vez, a veces por vergüenza, uno no dice todo. Pero me preguntaron, porque aparentemente no me creyeron cómo habían sido los hechos en el departamento de Melella, cuando me invitó a su casa. Yo les pedí por favor si les podía demostrar cómo había acontecido. Hubo un señor más veterano, muy amable, que me dijo que se ofrecía para representar la situación. Lo senté en la posición en que había estado yo, y yo hice lo que había hecho Melella conmigo esa vez. Y pudieron ver cómo era que había pasado. Al demostrarlo, me creyeron”.

Con voz pausada pero firme, Alfredo Suasnabar relató lo que contó en su declaración testimonial ante el juez Raúl Sahade, titular del Juzgado Nro. 2 de Río Grande.

Lo hizo bajo juramento de decir la verdad, al haber sido citado por primera vez para confirmar los términos de su denuncia realizada en 2018, junto a otros dos obreros de la construcción –Daminán Rivas y Mario Lovera– que dijeron también haber vivido situaciones similares de acoso sexual.

En su testimonio, contó que después de ir a verlo a la Municipalidad en busca de trabajo, a través de Rivas, Melella le pidió su número de teléfono y luego lo llamó para preguntarle si “aceptaba tener un novio casual” y que le dijo que “si aceptaba, iba a estar bien”. A esa propuesta, Suasnabar le respondió “si hablaba en serio”, y contó que luego siguieron una seguidilla de mensajes de índole sexual, hasta que lo citó a su departamento con la promesa de pagarle una parte de un trabajo que había quedado pendiente y que tenía un empleo para ofrecerle.

Lo hizo en el marco de la causa en la que el actual gobernador fueguino está imputado de abuso sexual, luego de haber sido denunciado por tres obreros de la construcción en un expediente iniciado por presuntas irregularidades en la obra pública de Río Grande en 2018, a cargo del juez Sahade, que maneja el expediente con tiempos políticos.

De hecho, es la primera citación a Suasnabar a ratificar su testimonio inicial, luego de más de dos años. Sahade está, a su vez, siendo investigado en el Consejo de la Magistratura fueguino por el supuesto cobro por sentencias en otra causa.

”A mí me marcó profundamente lo que pasó. No me olvido. Me hizo mucho daño. Yo le dije al juez: ‘Yo vine acá por bronca, un hombre tiene que tener dignidad’. No es fácil pasar por ese momento. Cuando uno lo vive en carne propia se da cuenta que hay degenerados. Yo tuve problemas con mi familia por todo esto, me echaron de la pensión donde estaba, no pude conseguir trabajo. Estuve muy mal”, agregó Suasnabar.

Oriundo de Tucumán y de condición muy humilde, Suasnabar llegó a Tierra del Fuego a trabajar en la construcción. Contó ante el juez y este medio, con detalles explícitos, que Melella lo había citado en su departamento con la promesa de darle trabajo, pero nunca la cumplió.

El hombre “más veterano” que estaba en el Juzgado ayer y que menciona Suasnabar en su relato es José Pellegrino, abogado de Patagonia Construcciones SRL, una de las firmas investigadas por esas maniobras con la obra pública, cuando Melella era intendente de esa ciudad fueguina.

Además de Pellegrino, también estuvieron presentes el abogado de Suasnabar, Francisco “Paco” Giménez; el abogado de Melella, Francisco Ibarra; y la fiscal subrogante Verónica Marchisio.

“Ante las preguntas que le formularon las partes, hubo cuestiones que no quedaban muy claras, y se le pidió que grafique la situación”, confirmó a Infobae una fuente judicial sin dar detalles.