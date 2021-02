Hebe de Bonafini, contra Alberto Fernández: “No nos queda claro cómo dice que sí a todos”

14/02/2021 - 11:40 País

Los últimos encuentros del Gobierno con la Mesa de Enlace, los empresarios y los dirigentes gremiales inquietaron a la referente de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafani, que en su última marcha virtual exigió al presidente Alberto Fernández que le explique "¿cómo dice que sí a todos?".

"Hay una cosa que no entiendo", comenzó la referente dirigiéndose a Fernández.

"Le pido al señor Presidente, quiero que me explique con claridad, esto de hacer tantas reuniones, con los trabajadores a los que le dice que sí, que no va haber techo en las paritarias, con los más ricos que les dice que no les va a cobrar nada, con los del campo, que también va a acordar y con los de los supermercados, que ya acordó", dijo.

"Señor presidente perdóneme, pero no nos queda claro. No solo a mí sino a muchísimas personas, cómo usted les dice que sí a todos", remarcó la referente. Y agregó: "Con lo poco que uno sabe de economía, y lo que es estirar el sueldo para llegar a fin de mes, nos damos cuenta que lo que usted propone no es posible".

Según de Bonafini "no es posible que les diga que sí a los que no quieren pagar retenciones, no es posible que les diga que sí a los supermercados cuando no quieren poner precios máximos. No nos queda claro señor presidente, por favor explíquenos cómo hace para decir que sí a todos".

Y comparó a Fernández con "una chica con muchos novios que les dice que sí a todos, pero con todos no se va a poder casar. ¿Se va a casar con el más fuerte? ¿Con el que lo amenaza? ¿O se va a poner firme y va a decir no?".

A la referente la inquieta que lo que dice Fernández no concuerda con lo que hace, y exige una explicación. "No lo entendemos. No puedo creer que todos salgan contentos porque no es posible. Nunca al más rico le importaron los trabajadores y si usted le aumenta bien el sueldo a los trabajadores los más ricos no van a querer, por eso no se le puede decir sí a los dos".

La referente enfatizó que la cuestión no pasa por una falta de respecto sino de "entendimiento", y agregó que está preocupada porque "tantas reuniones eran lo que no querían ni Perón ni Néstor. Reuniones pocas, cortas y resolutivas. Estas son largas y no sale nada".

Finalmente De Bonafini, que le pidió al Presidente que "no se ofenda", sostuvo que va a pelear "por las cosas" que no comprende, reiteró que "a todos no se les puede decir que sí" y recordó la canción de Roberto Carlos titulada "Un millón de amigos" y concluyó: "Los amigos, señor Presidente, no se consiguen traicionando al pueblo".