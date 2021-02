Imputaron a Ginés González García por la causa del “vacuna gate”

22/02/2021 - 18:43 País

Después de que se descubriera que Ginés González García fuera responsable de una suerte de "vacunatorio VIP", el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia y Carla Vizzotti, la ex secretaria de Acceso a la Salud, ocupó su lugar.

Lo cierto es que las denuncias le llovieron al ex ministro de Salud de la Nación y eso hizo que lo imputaran por el delito de “abuso de autoridad”. La decisión la tomó el fiscal Eduardo Taiano, quien no solo imputó a Ginés sino también a su sobrino Lisandro Bonelli, ex jefe de Gabinete del ministerio que recientemente dejó su cargo.

En un mismo expediente se acumularon las denuncias presentadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán, los legisladores de Juntos por el Cambio Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Carolina Castets. Otros particulares también denunciaron el mismo hecho.

Según fuentes judiciales el fiscal le pidió a la jueza Capuchetti que realice-en principio- dos allanamientos. Uno en la sede del ministerio de Salud de la Nación y otro en el Hospital Nacional Posadas.

Taiano quiere que se obtenga el libro de ingresantes al ministerio entre el 1 y el 19 de febrero pasado. También pidió el registro de las cámaras de seguridad. Además solicitó las constancias de los viajes efectuados por los vehículos oficiales desde el ministerio hacia el Hospital Nacional Posadas y en el sentido inverso. El fiscal pidió el listado de personas que recibieron la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Taiano le solicitó a Capuchetti que se haga una inspección del lugar utilizado para vacunar, que se tomen fotografías y que se realice un croquis.

El fiscal pidió que en el allanamiento al Hospital Nacional Posadas se obtengan las imágenes de las cámaras de seguridad y el registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas por ese centro de salud