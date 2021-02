“A mí Maradona me salvó la vida”: el emotivo relato de una mujer que compartió una internación con el astro

25/02/2021 - 11:41 País

Sin lugar a dudas la figura de Diego Maradona perdurará por toda la historia. Y probablemente anécdotas de este tipo seguirán apareciendo, porque una las tantas caras de Diego, por suerte, era esta. La de la compasión, la de la solidaridad, la del amor.

Y es que una mujer llamada Mariana Copland, contó en un hilo de Twitter una tremenda historia que le tocó vivir, y en que, asegura, la participación de Diego Maradona terminó por salvarla.

La se desarrolló en 2007, cuando ambos se encontraban en un centro de recuperación. “A mí Maradona me salvó la vida”, arrancó Mariana, como preámbulo a lo que se venía. En marzo de 2007, continuó, coincidió en rehabilitación con Diego. “Él por sus problemas de alcoholismo, yo por una depresión espantosa”, detalló. Mariana había sido internada un mes y medio antes que el exfutbolista. En cuanto lo vio, sintió que “había algo más”. “Me ayudó a querer levantarme, jugamos al vóley, me apodó ‘lapicera veloz’ porque me la pasaba escribiendo”, recordó.

Seguidamente, describió el peor momento: “Hasta que un día desaté una crisis horrible y entre tres enfermeros para calmar la angustia me ataron a la cama de un primer piso y me dieron una sobredosis de Midax un fármaco. Al otro día me levante con la mitad de cuerpo paralizada. Era un ente. Babeaba. No podía caminar. Tenía dormida la mitad de mi cuerpo”. Mariana contó que tras el episodio, su médico firmó un acta en la que se explicitaba que no podían darle drogas sin su consentimiento. Sin embargo, tres días después volvió a suceder lo mismo. “Los mismos tres enfermeros vinieron a por mi nueva crisis. Pero Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita y dijo: ‘Con la nena, no’”, relató la mujer.

Luego expresó: “Discutieron varios minutos y yo lloraba. Hasta que pidió que le trajeran el teléfono para conectar a la ficha del sum donde todos compartíamos los días. Entonces me pidió el número de mi mamá y la llamó. Y cuando mamá, harta del dolor de saberme internada, lo atendió, él dijo: ‘Señora, soy Diego. La nena está bien. Sí, tranquila. Pero mejor que no pase la noche acá. Vos tranquila. Podría ser mi hija. Tranquila, te esperamos acá’”.

Mariana, remarcó que Diego “no se despegó” de ella ni un minuto. Hasta que un día le pidió una hoja. “Como sabía que mi crisis había sido desatada por un novio que me dejó, escribió: ‘Nicolás, sos un pelele’. Y me miró después de firmar y me dijo: ‘No seas cagona, ´dáselo’. Nicolás, si leés esto, siempre fuiste un pelotudo pero hasta que Maradona no me lo explicó, no lo entendí y me costó eso. Ocho años al lado tuyo”, agregó.

Finalmente, cerró con uno de los cánticos más representativos del diez: “Porque hoy yo puedo decir que ¿sai perche’ mi batte il corazon? ¡Ho visto Maradona!” (”¿Sabés por qué me late el corazón? ¡Vi a Maradona!”).

El hilo completo del relato:

La reacción de Dalma y Gianinna

En los últimos días, se viralizaron estos tuits luego de que Gianinna lo compartiera en su red social. “¡Relatos que abrazan el alma y el de ella con mi papá! ¡Gracias @coplandcita por compartirnos algo tan fuerte y hermoso!”.

Por su parte, Dalma se emocionó al leer la anécdota decidió compartir la historia en sus stories de Instagram, donde escribió: “Gracias por este abrazo al alma”.