Fernández destacó el "esfuerzo" del Gobierno para que lleguen vacunas

25/02/2021 - 16:15 País

Alberto Fernández destacó este jueves "el esfuerzo" realizado por el Gobierno nacional para la llegada de vacunas contra el coronavirus desde Rusia y China, entre otros países que las producen, adelantó que a las dosis que ya arribaron desde esas naciones se sumarán las que próximamente obtengan de AstraZeneca, y lamentó que el tema quede "enredado en debates que no son importantes y muchas veces obligan a desatender lo importante".

El jefe de Estado hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso en la ciudad correntina de Yapeyú, con motivo del aniversario del natalicio del General José de San Martín, oriundo de esas tierras, en el que agradeció también a los gobernadores presentes el trabajar "codo a codo" con el Gobierno nacional.

"A veces siento que el esfuerzo del Gobierno nacional por conseguir vacunas contra el coronavirus queda enredado en debates que no son importantes y muchas veces nos obligan a desatender lo importante”, dijo el mandatario.

Agregó, en ese sentido, que cuando lo quieren "hacer claudicar" piensa en San Martín, para que "algo de él" lo "inspire”.

“Cuando me quieren hacer claudicar, pienso en San Martín, para que algo de él me inspire. Yo no voy a ser nunca como él, pero quiero que algo de él me inspire y me surge recordar su carta a Estanislao López, al que le escribió: 'No afloje, juntos somos invencibles'”, dijo el mandatario, y agregó que cuando se preguntaba "cómo seguimos" pensaba "en San Martín, Manuel Belgrano, Martín de Güemes y Juan Manuel de Rosas”, entre otros próceres que tuvieron "coraje" para conseguir lo que necesitaba su pueblo "libertad, justicia, independencia e igualdad".

En su discurso en el solar de la casa natal del Libertador, Fernández ratificó su voluntad de "ir a buscar vacunas por el mundo para dar tranquilidad y salud a los argentinos" y su expectativa de que estos objetivos no queden "enredados en debates y discusiones que no son importantes".

“En los diarios, en la radio, en la televisión y en las redes generan debates que por momentos nos obligan a desatender lo importante. Allí pienso que aquellos grandes hombres (del 1.800) no tenían que luchar contra la prédica mal intencionada y las voces altivas que se levantan y se olvidan lo que hicieron cuando tenían que trabajar por los argentinos”, fustigó.

La educación

Luego, se refirió a la educación, debido a las condiciones que estableció la pandemia, por la que los alumnos no pudieron asistir a la escuela durante el 2020 en forma presencial.

“La pandemia nos demostró desigualdades. La conectividad de internet se ha desarrollado donde es negocio y así dejamos a millones de pequeños argentinos sin poder aprender. Por eso, decimos que la conectividad debe dejar de ser un negocio privado y ser un servicio público", al tiempo que reconoció que existen "algunos sinvergüenzas que se animan a cuestionarlo".

“Yo tengo vergüenza y no voy a dejar que los chichos argentinos no tengan educación para que algunos hagan sus mejores negocios" porque “los mejores negocios de unos pocos es el dolor de millones de argentinos”, continuó.

Zamora presente

Luego del acto, estaba prevista la III Reunión del Consejo del Norte Grande, que integran una decena de gobernadores, entre ellos el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.

En el acto en la plaza de armas estuvieron presentes los gobernadores que participan de ese encuentro que encabeza el jefe de Estado.

Los gobernadores presentes en Yapeyú, aparte del Dr. Zamora, son Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta). En el marco de este acto, el presidente Fernández fue declarado por decreto huésped de honor al igual que los mandatarios provinciales.