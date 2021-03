La ciudad de Formosa vuelve a fase 1

04/03/2021 - 13:38 País

Las autoridades de Formosa confirmaron este jueves que se reportaron 17 casos de coronavirus en la capital. Por eso, determinaron que la ciudad vuelve a la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde las 00 de este jueves hasta el 18 de marzo.

Cerrarán nuevamente los locales comerciales que no sean esenciales. El transporte interjurisdiccional quedó suspendido, mientras que el urbano quedará a criterio de la Municipalidad de la ciudad que resolverá qué medidas tomar.

La decisión de las autoridades sanitarias fue comunicada a través del parte informativo diario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de la provincia.

"Lo que estamos viendo hoy es una foto de lo que pasó 14 días atrás, no es lo de ayer, es lo que viene ocurriendo en transmisión y contagios de días atrás", afirmaron durante el parte informativo diario de las autoridades sanitarias.

"No es una decisión ideológica, no es una decisión electoral, no es una decisión cómoda. Es una decisión necesaria y sanitaria", manifestó el ministro de Gobierno formoseño, Jorge Abel González.

Y detalló que "el ASPO requiere que p, que salgamos lo estrictamente necesario, realicemos compras de cercanía, solo personal esencial estén circulando, los controles policiales de circulación por patente van a desplegarse por la ciudad, las actividades recreativas, deportivas y gastronómicas las hemos s