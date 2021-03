Berni, contra el DNU de Alberto Fernández: “El extranjero que delinque debe ser expulsado del país”

06/03/2021 - 09:24 País

La derogación del decreto 70/2017 que expulsaba del país a todos aquellos extranjeros que cometan delitos, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, expresó su descontento y consideró que "todo extranjero que delinque debe ser expulsado".

“No entiendo los fallos judiciales que consideran discriminatoria la cláusula de no tener antecedentes penales para entrar al país, y que consecuentemente se modifique la legislación invocando dicha jurisprudencia. Aquí no se trata de estigmatizar al extranjero. Se trata de exigir algo mínimo, algo básico: que las personas que quieran asentarse en nuestro país no hayan delinquido”, expresó.

“Siento la obligación de compartir lo que pienso y de no esconderme. Creo en la posibilidad del disenso y del sano debate de ideas, verdadero motor de una sociedad que se precia de democrática. No me gusta murmurar en sordina mis propias ideas”, dijo Berni quien cuestionó con dureza la marcha atrás en ese tema.

“Nuestra Constitución Nacional no sólo tolera, sino que promueve y alienta la inmigración extranjera. Esa ha sido la tradición histórica que nos ha convertido en un verdadero crisol de razas. Somos una sociedad tolerante, democrática, plural, diversa en términos étnicos y religiosos, amigable con el extranjero”, agregó.

Por último, aclaró: “No quiero enredarme en debates absurdos. Este debate nada tiene que ver con construir muros, abandonar balseros en altamar o negar protección médica a grupos migrantes. Ese es el drama de otras regiones del planeta”.