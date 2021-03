Alberto Fernández: “Yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina”

08/03/2021 - 21:39 País

El presidente Alberto Fernández ratificó la importancia de la unidad en el Frente de Todos y fue tajante sobre su sociedad con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Para ejemplificar, de hecho, nombró a Lenin Moreno, el actual mandatario de Ecuador, que llegó a la primera magistratura del país de la mano de su antecesor, Rafael Correa, y luego rompió.

“El que imaginó que iban a romper con Cristina no me conoce. Tengo diferencias con Cristina. Tenemos miradas distintas en algunas cosas. Pero yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina. Llegué con Cristina, con Máximo y conmigo y con muchos otros más. No voy a romper esa unidad. Porque cuando se rompió esa unidad llegó Macri y ya sabemos lo que pasó. Todo lo que haga va a tender a romper mi vínculo con Cristina y exacerbar mis diferencias”, aseguró el jefe de Estado, en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre en C5N.

“La democracia es lo más parecido a una sinfónica y esto es aplicable al Frente de Todos. En una sinfónica no todos tocan el mismo instrumento. Uno toca el clarinete, otro el piano, otros cuerdas, otros vientos. En esa orquesta si todos tocan el Re Mayor al mismo tiempo es un discurso único y en la democracia es malísimo. Lo que tiene que hacer el Presidente es hacer tocar a cada uno la nota que le corresponda. Y ese es el secreto. Necesito que cada uno toque su instrumento y toque la nota que corresponde en el momento debido”, completó.

Por último, el Presidente volvió a embestir contra medios nacionales, a los que acusó de “no querer que la Justicia cambie” porque, a su juicio, “inciden sobre los jueces, con lobby y con tapas”. “Yo no me quiero pelear con nadie. Yo sé quiénes son ellos y ellos saben quién soy yo”, advirtió.