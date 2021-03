Alberto Fernández: “El 24 de marzo comenzó la mayor tragedia de la sociedad argentina”

20/03/2021 - 19:17 País

"Muchos quieren que el olvido nos gane y que dejemos de recordar el pasado. Pero cuando uno deja de mirar para atrás seguramente choca", resaltó el presidente Alberto Fernández en el marco de un homenaje a trabajadores detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico militar, a 45 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Desde el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex Esma), el mandatario remarcó la importancia de mantener viva la memoria.

"El 24 de marzo empezó la mayor tragedia de la sociedad argentina, que no debemos olvidar nunca", subrayó.

Fernández recordó “a los trabajadores, a quienes fueron parte del movimiento obrero que han dejado su vida en esa lucha".

"Eran trabajadores y representantes gremiales que buscaban una sociedad más igualitaria, mejores derechos, mejores condiciones de vida. Mejor acceso a las necesidades básicas del ser humano”, resaltó.

En otro pasaje de su discurso, cruzó las críticas que la oposición enarborlaron contra su gestión y los operativos de vacunación.

“Los que estamos aquí queremos que todos puedan vacunarse, en la fila de ellos que compren la vacuna los que tienen plata”, indicó en una clara referencia a los dichos de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre la privatización de vacunas que impulsaría el macrismo.

Consideró también que “los argentinos fuimos una mejor sociedad cada vez que ampliamos derechos. Son muchas las muestras que hablan de cómo ampliamos derechos. Es hacer gratuita la universidad, vacaciones, aguinaldo, el derecho a sindicalizarse de los que trabajan. Y más modernamente el derecho a la diversidad, a ser respetado, el derecho de la mujer de ser tratadas en condiciones iguales en que la sociedad trata a un hombre”.

Más adelante, el Jefe de Estado llamó a que “cada 24 de marzo recordemos francamente el horror que vivimos. Si yo siento el amor y el respeto que siento por las Madres es porque las vi ese año tener el coraje que la inmensa mayoría de la sociedad argentina no tuvo, me incluyo. Ellas solas se pararon ante el poder a reclamar lo que veíamos que pasaban y algunas, como Azucena Villaflor, dejaron su vida en el intento”.

A su vez, señaló que cinco miembros del gabinete nacional son hijos de desaparecidos: los ministros Wado de Pedro y Juan Cabandié, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, la titular del Inadi, Victoria Donda, y el secretario Horacio Pietragalla.

“Demuestra que la lucha de sus padres y sus madres no fue en vano”, señaló el Presidente.

Y recordó un pedido que hizo el expresidente Néstor Kirchner cuando Fernández era jefe de Gabinete: “Un día hablamos con Néstor de que la Esma deje de ser un lugar de la armada para que pase a ser un lugar de acceso público para la memoria”. Continuó: “Vine con el entonces jefe de la armada y me llevó a recorrer el casino de oficiales. No salía de mi asombro. Me mostraron un garaje donde me dijeron que terminó muriendo Rodolfo Walsh”.

El encuentro fue organizado por H.I.J.O.S. Capital y la agrupación Intersindical Derechos Humanos, que integran la CGT y la CTA.

De la ceremonia participaron integrantes de distintos organismos de derechos humanos como Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), y dirigentes gremialistas como Héctor Daer (CGT), Víctor Santa María (Suterh) y Hugo Yasky (CTA).





Taty Almeida

A su turno, Taty Almeida dijo: “A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie”. Y agregó: “No me voy a cansar de repetir que los 30 mil no fueron ni por estúpidos ni perejiles, eran militantes políticos”. Además, repudió las bolsas mortuorias que integrantes de la juventud de Juntos por el Cambio colocó en una marcha en Plaza de Mayo.

Además, el titular de H.I.J.O.S. Capital, Carlos Pisoni, puntualizó que “el 70 por ciento de los desparecidos eran trabajadores y trabajadoras" y agregó que “es la primera vez que entre todos los integrantes de los gremios, los organismos de derechos humanos y el Presidente, podemos hacerle un homenaje a los desaparecidos”.

Por su parte, Daer sostuvo: ”El 24 de marzo fue algo planificado, con objetivos muy claros que utilizaron el terrorismo de Estado como instrumento para imponer una transformación social que nunca más volvió atrás. A partir de ahí, esa concepción de la apertura de la economía, de empezar a plantearse un país que empezaba a perder paradigmas que venía teniendo permanentemente, que eran, por sobre todas las cosas, el pleno empleo".

En tanto, Catalano afirmó que “en Argentina la gente sabe que acá hubo 30.000 compañeros detenidos desparecidos, que hubo un pueblo que resistió y esa memoria está intacta porque están las Madres, las Abuelas, los H.I.J.O.S, están todos los organismos de derechos humanos generando conciencia social y resistencia".

La jornada conmemorativa arrancó con un panel del que participaron Estela de Carlotto, Lita Boitano (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas); Sergio Palazzo (secretario general de La Bancaria); Carmen Loréfice (Madres de Plaza de Mayo); María Laura Torre (secretaria general adjunta Suteba-Ctera); y Víctor Santa María (secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), con la moderación de Elena Ferreyra (Intersindical DDHH).