Cristina: “No podemos pagar la deuda, no tenemos la plata”

24/03/2021 - 16:52 País

Cristina Fernández de Kirchner participó hoy de en un acto en la localidad bonaerense de Las Flores para formalizar la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en la exBrigada de Investigaciones del lugar, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

”Hoy, a 45 años del golpe cívico militar, vamos a estar en Las Flores, Provincia de Buenos Aires, en la apertura del Espacio de la Memoria que funcionará en la ex Brigada de Investigaciones de la localidad. Como estamos en pandemia, ya saben... lo van a poder seguir por redes”, publicó la expresidenta en Twitter.

“La última vez que vine aquí fue hace 10 años, como presidenta. Tiene que ver mucho con el 24 de marzo. Vine al Parque Industrial, que inauguramos nosotros. Hasta que no llegamos nosotros no había parque industrial. De las 500 cuadras que tenía entonces Las Flores, 200 habían sido pavimentadas entre 2003 y 2011. Lo mejor que puede hacer un gobernante: inaugurar fábricas, o dar préstamos. A veces nos tildan de intervencionistas. Vinimos a dar un crédito para aumentar la producción”. Y añadió, hilando con el golpe de estado: “Fue tal el dolor que produjeron con las muertas, las desapariciones, las torturas y los exilios. Quisieron imponer un modelo económico”, recordó la vicepresidenta.

Te recomendamos: "Cristina Kirchner criticó a Macri y pidió un acuerdo entre los partidos políticos"

Vacunas y deudas

Luego, se refirió a la pandemia. “Quién diría que las únicas vacunas que contamos hoy son rusas y chinas”, dijo. Y añadió: “A nadie se le escapa que fue la visión de una Argentina multilateralista las que nos permitió acceder a las vacunas de la Federación de Rusa. Néstor y yo nunca nos fuimos de vacaciones a Rusia y Beijing. De vacaciones nos íbamos a Nueva York y a Disneyworld. Aunque me guste Nueva York yo sé cómo defender los intereses de la Argentina, ojo”.

“El que contrajo la deuda fue Macri. No estamos diciendo de no pagar la deuda. Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Deberíamos hacer un esfuerzo, el oficialismo y la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron. Los plazos y las condiciones son inaceptables. No podemos, no tenemos la plata para pagar”, dijo la vicepresidente sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional.