24/03/2021 - 21:36 País

En medio de la feroz interna electoral del PRO, los precandidatos a la jefatura de gobierno porteño, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, se cruzaron en un estudio televisivo, pero no hubo debate ni definiciones políticas fuertes, mucho menos discusiones, el programa se enfocó en la intimidad de los dirigentes macristas y algunos momentos fuertes que cada uno tuvo que enfrentar en su vuda personal.

Rodríguez Larreta recordó un hecho poca veces contado: que su padre, un dirigente fallecido proveniente del desarrollismo, fue secuestrado por militares durante la última Dictadura.

"Mi viejo fue chupado por los militares. Se lo llevaron los famosos Falcon verdes. Yo era chiquito y me quedé dormido a la noche. A la mañana siguiente no estaba", relató el jefe de Gabinete porteño, en una charla intimista que tuvo en "Los Leuco".

Y amplió: "Mi tío un día me contó la verdad, que se lo habían llevado. Mi padre tuvo mucha suerte: el era presidente de Racing. Él no fue a la cancha un domingo, el tema tomó estado público y ya no se podía ocultar".





Rodríguez Larreta, y su padre.





Rodríguez Larreta, luego, comentó cómo fue liberado. "En un momento mi tío habló con alguien. Mi padre estuvo casi 10 días desaparecido. Fue como en el caso de muchos", concluyó.