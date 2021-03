Hebe de Bonafini: “El presidente y el ministro Guzmán nos estuvieron engañando todo el tiempo”

25/03/2021 - 19:05 País

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó con dureza al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, después de que el funcionario finalizara su gira por los Estados Unidos, en la que mantuvo reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), y de que Cristina Kirchner hablara en público sobre la negociación con el organismo.

En la marcha virtual que realizó esta tarde, De Bonafini agradeció los mensajes de apoyo que recibió el miércoles pasado con motivo del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y cerró su discurso haciendo referencia a las últimas conversaciones que Guzmán mantuvo con funcionarios del FMI.

“El señor presidente y el ministro Guzmán nos estuvieron engañando todo el tiempo”, aseguró.

“Ayer el presidente y el ministro hicieron un acuerdo con el Fondo. El Presidente dijo que iba a honrar la deuda… Señor presidente, sabe usted que la va a honrar con una gran deshonra, la va a honrar con el hambre de los hambrientos, con el trabajo de los trabajadores que van a ganar cada vez menos, porque esas son las exigencias. ¿A qué le llama honra usted, señor Presidente? ¿A ponerse de rodillas con el Fondo?”, preguntó la titular de Madres.





En ese sentido, continuó con las críticas: “No se acostumbre a mentir, señor presidente, porque sino va a parecerse mucho a alguien que conocemos ya. Usted prometió otra cosa, y el Ministro también prometió otra cosa. No nos mientan. Somos ignorantes, pobres, trabajadores y trabajadoras pero algo sabemos porque lo sufrimos en carne propia. Porque sabemos lo que está pasando la gente”.

“No hay precios cuidados, no hay aumentos de sueldos porque por más que hagan estadísticas, las estadísticas no nos sirven porque nosotros estamos mirando siempre el estómago de los que no comen, las viviendas de los que no tienen vivienda, el agua de los que no tienen agua, la falta de trabajo de los no trabajan, y de los que trabajan y no ganan por este acuerdo miserable que hicieron con el Fondo. Me avergüenzo, señor Presidente, de ese acuerdo que no es nada honroso. Es la deshonra del país”, concluyó.

En el acto por el Día de la Memoria llevado a cabo el miércoles en la localidad bonaerense de Las Flores, Cristina Kirchner se refirió a la negociación con el FMI: “Con los plazos y las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema que no podemos pagar porque no tenemos la plata”.

Y pidió la colaboración de la oposición para llegar a un acuerdo con el organismo: “No estamos diciendo de no pagar la deuda. Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todos aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”.





Por su parte, el FMI ratificó hoy que la Argentina quiere un programa para repagar su deuda de USD 45.000 millones en un plazo de diez años, sin embargo aclaró que no hay chances de hacerlo en un período mayor ni de reducir los costos del financiamiento.

El vocero del organismo, Gerry Rice, habló al respecto en su habitual conferencia de prensa: “La directora gerente Kristalina Georgieva describió la reunión con el ministro (Guzmán) como ‘muy buena’ y dijo que los equipos están trabajando para proteger a los más vulnerables y promover el crecimiento. Se sigue analizando la situación y el equipo del FMI a cargo de la Argentina sigue conversando con el equipo del país. Compartimos objetivos con las autoridades en cuanto a los retos que enfrenta el país. Necesitamos un conjunto de políticas para dar estabilidad y lograr un crecimiento económico sostenido, dirigido por el sector privado”.

Guzmán finalizó hoy su gira de una semana en los Estados Unidos con los últimos contactos con el FMI. Ambas partes coincidieron en cuatro puntos sobre las medidas económicas que necesita el país: sostenibilidad de la economía y “proteger” la recuperación post pandemia, bajar la inflación con políticas macro y coordinación de expectativas, aumentar las exportaciones para tener más reservas y desarrollar el mercado de capitales local.