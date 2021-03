Fernández anticipó que habrá más restricciones, pero no aislamiento

28/03/2021 - 01:16 País

El presidente Alberto Fernández afirmó anoche que en las próximas horas mantendrá reuniones con parte de su gabinete para proponer las próximas restricciones ante la suba de casos de coronavirus, pero descartó volver a ‘un aislamiento estricto’.

‘Vamos a reunirnos mañana (hoy) para analizar las próximas restricciones con parte del gobierno. Creo que estamos en el comienzo de una segunda ola de contagios de coronavirus’, señaló el jefe de Estado en declaraciones a C5N.

De esta forma, Fernández confirmó que se reunirá con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la ministra de Salud Carla Vizzotti y su par de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro para analizar las medidas que se toman para bajar la circulación de personas con el propósito de bajar los contagios.

En ese sentido, el jefe de Estado reconoció que existe preocupación por las nuevas cepas del virus circulan en los países limítrofes, y consideró que desde el comienzo de la pandemia ‘se ganó experiencia’.

Fernández aseguró que se trabaja para que ‘las vacunas sigan llegando’ y afirmó que muchas empresas no cumplieron con las entregas de las dosis en casi todos los países del mundo.

Endeudamiento

Por otra parte, dijo que su antecesor, Mauricio Macri, ‘tendría que pedir perdón al país’ por el ‘daño incalculable’ que causó por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El país ‘quedó aislado cuando dejaron de prestarle plata y salieron corriendo al Fondo por un préstamo inusual en monto y en tiempo de repago’, remarcó el jefe de Estado sobre el acuerdo del gobierno macrista con el organismo multilateral, y por lo que consideró que el expresidente debe ‘pedir perdón’ al país porque ‘el daño que le hizo es incalculable’.

Estimó que en abril la inflación “empezará a bajar”

En otro tramo de la entrevista, el presidente Alberto Fernández estimó anoche que en abril “la inflación comenzará a bajar” y afirmó que “por fuera de los supermercados es muy difícil hacer respetar los acuerdos de precios”.

“Los meses de enero, febrero y marzo, son de alta inflación, al igual que el de diciembre. Pero estimamos que en abril el aumento de los precios empiece a bajar”, señaló.

No obstante, el jefe de Estado consideró que “por fuera de los supermercados es muy difícil” controlar los acuerdos de precios, y afirmó que “hay que poner en caja a los pícaros para evitar abusos”.

‘La inflación es multicausal en Argentina, ya no se puede decir que sea una cuestión de emisión monetaria y gasto público. Cuando suben el precio de los alimentos en el mundo se los suben a los consumidores que terminan pagando precios en dólares cuando los que producen tienen gastos en pesos. Y eso debe corregirse”, remarcó el Presidente.

En ese marco, Fernández aseguró que ‘hubo dos presidentes que respetaron la ley de Abastecimiento: Juan Domingo Perón y yo’, para ‘poner en caja a los especuladores’, y sostuvo que eso es ‘un trabajo a tomar como sociedad’.

Juzgó el discurso de Lacalle Pou “destemplado y agresivo”

Con relación al cruce dialéctico que mantuvo con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, el presidente Alberto Fernández afirmó que el discurso del mandatario de Uruguay “fue destemplado y agresivo” cuando dijo que el Mercosur era un lastre durante la cumbre de mandatarios que se celebró esta semana de forma virtual, pero aclaró que ese incidente “no pone en riesgo la unidad”.

“No esperaba ese discurso. Me pareció destemplado y agresivo. Algunos me tildaron de patotero por haberle contestado, pero creo que no fue así. Me sorprendió”, señaló.

Durante esa cumbre virtual, el mandatario le contestó a Lacalle Pou que si el bloque regional “era un lastre que le da peso al barco, lo mejor es tomar otro barco”.

Fernández consideró: “Lacalle Pou fue inusualmente agresivo. No así el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien habló sobre la apertura de aranceles que es una demanda que siempre reclama ese país, pero pidió que se analice con los equipos técnicos’.

‘De todos modos, más allá de este diferendo, la unidad del Mercosur no está en riesgo”, remarcó el jefe de Estado.

Y recalcó: ‘Yo soy Presidente de la Argentina y no tengo por qué soportar que digan que mi país es un lastre, ni Uruguay ni cualquier país. No voy a dejar que traten así a la Argentina y tampoco trataría así a ningún país del Mercosur, no voy a quedarme callado. Pregono la unidad regional y es de lo que hablé, y luego me tildan de patotero’, se quejó.

‘Confío en que esto es un incidente y punto, pasará, no afectará la unidad del Mercosur. Gobierne quien gobierne, el Mercosur se ha mantenido unido’, recalcó.