Alberto Fernández se mostró en consonancia con Cristina: “Tiene razón, no tenemos ninguna posibilidad de pagar”

El presidente Alberto Fernández se expresó en consonancia con los dichos de Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que efectivamente no hay dinero para poder pagar la deuda del país con el FMI.

"Tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagarle 18.000 millones de dólares al Fondo el año que viene? Ninguna", expresó en declaraciones al periodista Horacio Verbitsky.

Y recordó que días antes de que hablara la vicepresidenta, él en un acto en Almirante Brown contó que había que pagar este año 3.500 millones de dólares, y que luego en 2023 habría que pagarle 19.000 millones.

"Semejantes cifras lo único que dan cuenta es cuánto nos posterga la situación que tenemos con el Fondo", agregó.

Como se recordará, la vicepresidenta encabezó un acto por el Día de la Memoria, en el cual exigió mayores facilidades para pagar la deuda. Sus declaraciones se dieron mientras el ministro de Economía Martín Guzmán negociaba en Nueva York.

"No estamos diciendo de no pagar, qué vamos a decir de no pagar si nuestro espacio fue el único que no contrajo deudas y pagó las de los otros gobiernos, deberíamos hacer todos un esfuerzo, sobre todo aquellos que tiene responsabilidad del oficialismo y de la oposición, es más, estos deberían insistir para que nos den menor tasa de interés".

Por otro lado, Fernández habló del reconocimiento del organismo respecto a que la inflación no es solo producto de la emisión monetaria y el déficit fiscal, sino que "reconoce múltiples causas que la determinan".

"Eso venimos planteando hace tiempo cuando nos dicen 'dejen de emitir y reduzcan el deficit'. Y nosotros decíamos que la inflación en Argentina está determinada por un sinfín de causas, eso (emisión y déficit) y la especulación de muchos y hasta una suerte de psicosis en argentina que en el mundo llaman 'inflación autoconstruida', esa psicología que hay en muchos que dicen: 'Vamos a prevenirnos antes que me maten a mí, yo aumento los precios antes que me ganen de mano'", sentenció.