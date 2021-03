Alerta en Semana Santa: una familia fue víctima del “Cuento del tío” en plena ruta

31/03/2021 - 13:43 País

Lo que debía ser un viaje en familia se convirtió en una verdadera pesadilla para cuatro personas que fueron víctimas del "Cuento del tío" en plena Ruta 2 y por el cual les terminaron robando $14.000.

Todo comenzó cuando la familia, compuesta por un hombre de 80 años, su esposa de 77, su hija y su nieta adolescente, paró a cargar nafta en una estación de servicio a la altura del kilómetro 203. Al retomar el camino hacia Dolores, en donde debían disfrutar de unos días de descanso, una camioneta Partner roja comenzó a hacerles señales de luces y a tocar la bocina. Parecía advertirles que algo andaba mal con su auto.

En el vehículo viajaban dos personas, una de las cuales les indicó que sugirió frenar justo en una gomería ubicada tan solo 3 kilómetros más adelante.

“Nos hicieron meter al auto en el garaje. Nos dijeron que una pieza de la rueda estaba rota y que debía cambiarse. Luego del arreglo le pedí la pieza vieja pero me dijo que no me la podía dar. Más que robo fue una estafa porque nos dijo que había cambiado algo que evidentemente no pasó”, señaló Marina Basanta, quien denunció el hecho en las redes sociales.

La mujer dijo que ella no descendió del auto porque estaba con su mascota y que, al advertir que los mecánicos en realidad no eran personas nobles que las ayudaban sino estafadores, comenzó a enviar su ubicación por whatsApp a sus familiares y amigos. Una vez terminado el arreglo que nunca existió, se marcharon muy angustiados.

“Espero que la entidad que corresponda llegue al lugar para verificar el estado”, exigió la mujer en su relato y agregó que una vez de vuelta en la ruta, su padre casi choca producto del estado de nerviosismo en el que se encontraba.