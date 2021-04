Carla Vizzotti: “No es en fábricas ni aulas donde se dan los contagios sino en las reuniones sociales”

01/04/2021 - 10:38 País

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que Argentina comenzó a transitar "la segunda ola" de contagios de coronavirus y dejó claro que "el lugar en el que se están generando contagios es en el ámbito social" y "no en fábricas o en aulas", donde las actividades "se rigen con protocolos".

"Creemos que empezamos la segunda ola, con un aumento sostenido de casos, lo que genera preocupación", dijo Vizzotti en diálogo con la radio AM530.

Agregó que, en ese marco, tuvieron "reuniones con expertos" con el objetivo de lograr "atrasar lo más posible la segunda ola o achatar lo más posible la curva".

En este sentido, la funcionaria dijo que "las actividades con protocolo no son fuentes de contagios sino las reuniones sociales en lugares cerrados", donde se relajan los cuidados.

"No es en una fábrica, no es en un aula tampoco, donde se dan los contagios. Nosotros sabemos que las actividades productivas con protocolos no son fuentes de contagios. Es en los momentos de descanso, cuando bajan los cuidados", aseveró.

Dijo, en ese marco, que es necesario trabajar "en forma precoz" para detener esos contagios que se generan en contactos sociales luego del trabajo, y luego de la escuela.

Recordó que el año pasado, cuando comenzó la pandemia, se pudo trabajar para disponer de más camas de terapia intensiva y respiradores, lo que permitió disponer hoy de capacidad sanitaria, y recordó que se suma el hecho de que "el 90 por ciento del personal de salud recibió la primera dosis de vacuna" contra el coronavirus, y la mitad de ellos también la segunda dosis.

Vizzotti reconoció que existe preocupación en cuanto al aumento de casos que requieren internación en unidades de terapia intensiva que, dijo, se estima en "100 por día" en los "últimos tres días en todo el país".

Además, señaló que "se están viendo también muchas más consultas" por sospecha de Covid-19.

Respecto a las nuevas variantes de la enfermedad, dijo que lo que saben es que "son más transmisibles y más letales", pero que no se tiene aún en claro si es por el tipo de carga viral o si es porque, al desbordar el sistema de salud, la mortalidad aumenta por la falta de capacidad de atención a tiempo.