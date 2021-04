Alberto Fernández: “Me siento bien, el médico me revisó y no tengo ningún síntoma preocupante”

03/04/2021 - 14:12 País

El presidente Alberto Fernández contó hoy en declaraciones radiales que "se siente bien" y que esta mañana le hicieron un test de PCR para confirmar el test rápido de antígeno que anoche le había dado positivo de coronavirus, y aseguró que en el transcurso de las próximas horas estarán los resultados.

"La verdad es que me siento bien, lo mío fue casi preventivo, porque ayer fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo y Fabiola, y pasé el día lo más bien, y a la noche, cuando volví al cuarto, tuve un dolor de cabeza medio raro, no era intenso pero sí molesto, y sentí que estaba como acalorado, me tomé la fiebre y tenía tres líneas de fiebre: 37.3", confió.

"Me hicieron un test rápido, y ese test dio positivo, y mandamos hacer un test de PCR, que es el más lento pero el más seguro, pero hay que esperar esos resultados para estar seguros de que lo que dio el test rápido es seguro", agregó en declaraciones a la radio AM 750.

Además, el jefe de Estado contó que en el hisopado realizado para el estudio de PCR le tomaron muestras de la boca y las fosas nasales que fueron llevadas al Instituto Malbrán.

"Pero la verdad es que me siento bien, recién se fue el médico, me revisó íntegramente, me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante", subrayó el Presidente.