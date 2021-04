03/04/2021 - 18:31 País

La Unidad Médica Presidencial confirmó que el test PCR de Alberto Fernández dio positivo. “En el día de la fecha, he evaluado al Primer Mandatario quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad”, detalló el comunicado.

“Se confirma el diagnóstico de infección por COVID-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida”, detalló el comunicado del equipo que dirige Federico Saavedra.

Por tal motivo, el Presidente se encuentra bajo monitoreo médico permanente. También que las conductas infectológicas fueron consensuadas con expertos en el tema.

Durante las próximas horas, además de informar su evolución clínica, desde Casa Rosada comunicarán las conductas terapéuticas que se vayan tomando de acuerdo a la evolución de la enfermedad.

Pasada la medianoche del sábado, el Presidente anunció en su cuenta de Twitter que se realizó un test de antígeno que dio positivo por coronavirus y reveló que permanecerá aislado en la Quinta de Olivos.

Según reveló, presentaba un cuadro de fiebre, con 37.3 grados, y leve dolor de cabeza. Esta tarde sostuvo: “La verdad es que me siento bien, lo mío fue casi preventivo, porque ayer fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo y Fabiola, y pasé el día lo más bien; y a la noche, cuando volví al cuarto, tuve un dolor de cabeza medio raro, no era intenso pero sí molesto, y sentí que estaba como acalorado, me tomé la fiebre y tenía tres líneas de fiebre: 37.3”, confió.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo”, había dicho Fernández en su publicación. Allí agregó: “Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”.

“Las pruebas de sangre y de saturación de oxígeno dieron bien, y me dijo Federico (por Saavedra, su médico) que puedo caminar o andar en bicicleta con el barbijo puesto”, reveló Fernández.

En tanto, Fernández dialogará esta tarde con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para definir los pasos a seguir en el marco de un aumento de los casos de coronavirus en todo el país.

El promedio de contagios reportados a diario de coronavirus ascendió esta semana a más de 12.000, un 65% más que los siete días previos, en un contexto nacional donde la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires volvieron a concentrar el 60% de las nuevas notificaciones.

“Hace varias semanas que el crecimiento de casos es exponencial, eso significa que los nuevos casos diarios de hoy son más que los de ayer (siempre contemplando promedios); lo que sucede es que en los últimos días el crecimiento se aceleró; en los términos que hablábamos a principio de la pandemia diría que se acortó el tiempo de duplicación”, explicó hoy a Télam el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga.

Según los datos del Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el promedio de casos diarios al jueves 1 de abril era de 12.162, un 65% más que la semana anterior (7.337) y un 74% por encima del de hace 14 días (6.979).





El comunicado de la Unidad Médica Presidencial

El día viernes 2 de Abril del corriente año, el señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel Fernández tras haber presentado un registro de temperatura de 37,3°centígrados y cefalea se realizó un test de determinación de antígeno para COVID-19 siendo positivo.

Ante esta situación se tomaron las medidas de aislamiento obligatorio para el primer mandatario y todos los contactos estrechos del mismo en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, como así también se procedió a realizar un hisopado para PCR a fin de confirmar o descartar la enfermedad.

Quiero transmitir que en el día de la fecha, he evaluado al Primer Mandatario quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad.

Se confirma el diagnóstico de infección por COVID-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida.