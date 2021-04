Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se reunirán mañana en Olivos

15/04/2021 - 15:53 País

El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta se reunirán mañana para conversar sobre la suspensión de las clases presenciales anunciada por el jefe de Estado. El encuentro fue solicitado este jueves por el mandatario porteño y tendrá lugar a las 10 en la Quinta de Olivos.

El jefe del Estado había dicho este jueves que quería reunirse con el Presidente para discutir los puntos más polémicos del anuncio de anoche, especialmente, el cierre de las escuelas. Desde la sede de Uspallata, Rodríguez Larreta reprochó al oficialismo por no consultarlo sobre los anuncios y lamentó que se haya “roto” una forma de trabajo conjunta con la Nación.

La confirmación de la reunión entre el Presidente y el jefe de Gobierno se conoció después de la conferencia de prensa en la que Larreta cuestionó la vuelta de los alumnos a la virtualidad, como también la toma unilateral de decisiones sobre la Ciudad de Buenos Aires por parte del Ejecutivo. Frente a esta situación, pidió un encuentro urgente con Fernández e informó que irá a la Justicia para evitar la concreción de lo anunciado.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión del Gobierno nacional de cerrar las escuelas por dos semanas, en esta situación epidemiológica”, sostuvo el mandatario porteño durante su alocución, y agregó: “La educación presencial, respetando los protocolos como lo venimos haciendo, no genera mayores contagios. Y no puede suspenderse de manera intempestiva. No hipotequemos el futuro de los chicos. Las aulas más peligrosas son las aulas cerradas”.