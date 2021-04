16/04/2021 - 12:40 País

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el coronavirus "no nos deja dudar y no nos da tiempo cuando dudamos", al ratificar las medidas restrictivas que rigen desde hoy en el AMBA, entre ellas la suspensión de clases presenciales por 15 días a partir del lunes próximo.

"El virus no nos deja dudar y no nos da tiempo cuando dudamos. Con el virus no negociamos y debemos ser inflexibles. Por eso tomé la decisión que tomé", dijo el Presidente en rueda de prensa en Olivos, tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

