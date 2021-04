“Anoche quedó claro que no había militares en la calle parando a la gente”, dijo Agustín Rossi

17/04/2021 - 10:52 País

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ratificó hoy que el rol de las fuerzas armadas en el marco de la pandemia de coronavirus es la "asistencia sanitaria" de la población y afirmó que esa situación anoche "quedó clara", ya que "no había militares en las calles parando a la gente" para hacer cumplir las nuevas restricciones.

Asimismo, destacó el "acatamiento masivo" de las normas dispuestas por el presidente Alberto Fernández, las que -consideró- "fueron aceptadas por el conjunto de los argentinos".

"Nuestra tarea es de asistencia sanitaria a partir de que el Presidente conoce el expertis que tienen las FFAA en materia de sanidad, donde tenemos 17 hospitales militares distribuidos en todo el país, tres hospitales en la ciudad, uno en el conurbano, médicos y enfermeras militares, logística y tiendas de campaña, equipos de transporte para trasladarlo", enumeró el ministro en una entrevista.

"El personal concurre sin armas donde el Ministerio de Salud nos indique", aclaró el funcionario y dijo que "para nada" van a participar del cumplimiento efectivo de las restricciones.

"Me parece que hubo una mala interpretación de los dichos del Presidente pero él, cuando anuncia las restricciones, siempre habla de cuestiones sanitarias, de prevención sanitaria, y yo estoy especificando, asistencia sanitaria", insistió.

Rossi añadió que frente a esto, "muchos interpretaron las FFAA en la calle como otros también interpretaron que la restricción de circulación entre las 20 y las 6 era un toque de queda".

"No existe esa figura en la Argentina. Solo existe Estado de Sitio y para eso se necesita la aprobación del Congreso y un estado de conmoción interna que no existe hoy en la Argentina", explicó.

Rossi recordó que "esa misma noche salí yo mismo en tres medios de comunicación explicando de qué se trataba", y hasta recordó que en una de esas entrevistas puntualizó "los tanques están bien guardados".

"También quedó claro anoche, donde no había militares en la calle", sumó y frente a la consulta de la periodista de qué sucede si las Fuerzas Armadas la paran por la calle, el ministro le respondió: "Las Fuerzas Armadas no la van a parar porque no van a estar".

"En Argentina las Fuerzas Armadas tienen vedadas las tareas de seguridad interior, que corresponden a las fuerzas de seguridad, que son las están llevando adelante ese trabajo", insistió.

Sobre el acatamiento observado anoche, primer día del cumplimiento efectivo de las nuevas medidas, Rossi evaluó: "Estamos contentos con lo que fue ayer un acatamiento masivo por el conjunto de la sociedad".