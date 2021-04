Formosa: médico quedó preso por no usar barbijo dentro de su camioneta

21/04/2021 - 17:21 País

Un médico formoseño quedó preso en las últimas horas luego de ser detenido en agosto del año pasado por no usar barbijo dentro de su camioneta. La medida quedó efectiva luego de que el profesional, que viajaba para ver pacientes adultos mayores, se negara a pagar una fianza y a realizar trabajos comunitarios.

La actuación policial reza que el acusado “no contaba con el barbijo colocado al momento de exteriorizar su comunicación con el personal, y ante la observación respectiva, el hombre cuestionó el trabajo del personal en forma agresiva, con intenciones de intimidar al personal, refiriendo además ‘siendo doctor no me van decir qué hacer’”. La declaración testimonial del cabo primero Matías Juárez precisa que el hombre reaccionó de mala manera luego de que le pidieran colocarse el barbijo y manifiesta que violaba, así, el protocolo sanitario vigente.

Por lo sucedido, la jueza le dio tres opciones a Palacio: pagar una multa de 26 mil pesos, hacer trabajo comunitario o cumplir una condena de 10 días de cárcel. Esta semana, ocho meses después del episodio, la tercera de esas opciones se hizo efectiva.

"Yo no voy a pagar un peso por algo que no hice y tampoco voy a trabajar gratis para este Estado corrupto, así que acepté los días de arresto. Yo no cometí ningún delito, porque no es ilegal andar dentro de mi vehículo sin barbijo", dijo el médico, por entonces, en diálogo con los medios al salir de la Subcomisaría del barrio Antenor Gauna, donde hoy está detenido.

Carmen, la esposa de Vicente, contó que este martes él quedó detenido, tras presentarse en el juzgado por la mañana. "De ahí lo llevaron a la subcomisaría", reveló.

En esa entrevista, la mujer reveló que su marido "es empleado de la administración pública, también es empleado privado y además trabaja gratis" y aunque no quiso dar nombres de las prepagas para las que trabaja, dijo que "la mayoría de sus pacientes son gente adulta".

"Mi hija y yo hacemos de secretaria, nosotros aunque él esté somos las encargadas de confeccionar las recetas, de hacer todo lo administrativo. Pero no hay nadie más que atienda en estos días que está preso. Va a ser imposible prestarle atención a todos sus pacientes", mencionó.

También contó que a los pacientes del doctor les dicen "que el médico está preso", aunque "de todas formas todo Formosa y ahora parte del país está enterado de cómo vino la mano" con la detención del hombre.

Carmen contó también cómo fue lo que sucedió: "Él no iba solo, yo iba porque yo conducía la camioneta. Íbamos tomando mate y al ver el control policial, detengo el vehículo y yo que iba del lado del policía, me coloco el barbijo y él quedó del otro extremo".

"Hoy me aclaraban los entendidos del tema que en ese entonces estábamos en otra etapa de la cuarentena, que no es la que estamos atravesando actualmente, y que no era obligatorio el uso del barbijo en el vehículo", agregó.