Pedro Cahn: “Podemos llegar al punto de tener que decidir a quién le ponemos un respirador y a quién no”

23/04/2021 - 20:55 País

Este viernes y tras una jornada con nuevo récord de fallecimientos por Covid en Argentina con 557, el médico infectólogo Pedro Cahn, advirtió que deberán ajustarse las medidas para frenar la segunda ola de coronavirus que avanza con fuerza en el país.

El titular de la Fundación Huésped, enumeró diferentes situaciones que grafican las diferencias de esta nueva ola respecto de la primera: “Ya hay pacientes que están compartiendo una misma fuente de oxígeno; se fabrican cánulas para dividir la fuente y que le llegue a dos personas. Estamos con personas que pasan varias horas hasta que logran conseguir una cama y, a veces, días”, expresó en diálogo con el diario La Nación.

“Me parece que debemos tomar todos conciencia. En la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y en diferentes jurisdicciones se toman decisiones en la teoría, pero que no se aplican en la práctica”, advirtió.

El infectólogo reiteró su pedido: “Si no reducimos la circulación, no vamos a bajar la cantidad de casos. Si no bajamos la cantidad de casos, no vamos a bajar la demanda sobre el sistema de salud que ya está lleno. Estos pacientes no se quedan uno o dos días en terapia intensiva. Son pacientes que están largo tiempo. Podemos llegar al punto, que nunca quisimos llegar, que es el de tener que decidir a quién le ponemos un respirador y a quién no”.

“Espero que esto sirva para que la gente tome conciencia de la magnitud y gravedad de la situación. Este no es un tema para que se esté discutiendo entre políticos y jueces. Es un tema para que toda la ciudadanía tome conciencia de la gravedad de la emergencia sanitaria que estamos viviendo”, remarcó el especialista.

Respecto de las acciones que pueden realizar los ciudadanos para evitar que siga creciendo la cantidad de contagios, Cahn respondió: “En primer lugar, cumplir los protocolos, no violarlos. Por ejemplo, no hacer reuniones en lugares cerrados, no ir a lugares donde no deberíamos estar”.

“Transmitir este mensaje. No hacernos eco de la fake news. No subirnos a la locura de la discusión política sobre temas como la escolaridad, si no que debemos tratar de transmitir el mensaje a cada una de las personas con las que tenemos contacto”, pidió el médico.