El Gobierno dio a conocer que retomó negociaciones con Pfizer para comprar sus vacunas

27/04/2021 - 09:08 País

Este martes, la asesora presidencial Cecilina Nicolini aseguró que volvieron las negociaciones con Pfizer para conseguir sus vacunas y avanzar con el plan de inmunización que se lleva adelante en todo el país.

“Se han retomado las negociaciones con Pfizer para también entender cuál es el estado de situación o como se puede generar algunos cambios para avanzar en un contrato”, aseguró la funcionaria al brindar una entrevista radial.

“Las negociaciones a veces sufren algunos impases, se frenan, luego se retoman, en ningún caso están cerradas o imposible de poder firmar o avanzar. Ahora, tiene que haber acuerdos entre las partes, y eso significa ponerse de acuerdo en la clausulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino también tener una propuesta interesante para la Argentina de entrega de esas vacunas en tiempo y forma”, reveló Nicolini.

Como se recordará, a mediados del año pasado el presidente Alberto Fernández manifestaba su intención de cerrar un acuerdo con Pfizer para conseguir tres millones de dosis de su vacuna antes de fin de año, algo que finalmente no fue posible debido a que no se pusieron de acuerdo en las exigencias que el laboratorio pedía y que los demás no habían considerado.

