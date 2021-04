Luis Cámera: “Hay que reprimir las grandes manifestaciones”

27/04/2021 - 16:47 País

El médico clínico asesor del gobierno nacional, Luis Cámera, dijo este martes que “hay que reprimir las grandes manifestaciones” y pidió “que por un mes no se puedan hacer” para evitar la propagación del covid-19.

“Hay que frenar las grandes manifestaciones y disuadirlas. Hay muchas cosas que no se pueden nombrar y están prohibidas. Hay que reprimirlas y decir que no se tienen que hacer. Son todas contagiadoras”, acotó el especialista.

“Las concentraciones de gente por motivos nobles o no nobles no son buenas, aunque estén al aire libre. Tienen que estar todos con el barbijo a rajatabla. Lo hablé en todos lados pero después están las acciones que cuestan tomar. Las intensas actividades políticas y sociales que hay, el centro de Buenos Aires es un lugar tomado por las manifestaciones. No sé cómo decirlo que eso no está bien. Supera lo que puedo decidir o aconsejar”, explicó el médico.

“Es una macana que no hagan casos a las advertencias porque hay una sensación política general, también muy manejado por los medios, que todo lo que pueda sonar a reprimir algunas conductas de la gente es una palabra que no se puede usar, es una palabra prohibida y eventualmente también prohibida de hacer porque se hacen comparaciones extrañas con décadas atrás que para mí no tienen nada que ver, pero bueno, es una palabra prohibida y al ser prohibida la gente que comete errores los sigue cometiendo. Es una palabra prohibida en la Argentina”, añadió.

Cámera aclaró: “Digo reprimir porque en el fondo te quiero decir en un momento dado tenés que decir “no podés hacer esto”, ese “no podés” el verbo es reprimir, no reprimir de pegarle a las personas, es otra cosa”.

Sin embargo, insistió: “Nos cuesta controlar la conducta de la gente porque eso suena a una actitud negativa y fea y que puede terminar mal, entonces no se hace y se genera que mucha gente tenga conductas inapropiadas. No sé cómo llamarlo”.

Consultado acerca de si, según su criterio, a la ciudadanía no le importan las nuevas medidas, Cámera expresó: “No sé si no les importan, no se dan cuenta o no son conscientes. No sé por qué no cumplen con normas de cuidados básicos. Solo sé que no lo están haciendo y eso no es bueno”.