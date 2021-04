Eduardo López: “La curva está en una meseta, pero nos queda un largo trecho”

29/04/2021 - 13:40 País

El médico infectólogo Eduardo López aseguró hoy que "la curva de contagios está amesetada desde hace seis o siete días" por las medidas que tomó el Gobierno nacional, pero advirtió que "todavía tenemos un largo trecho" en la lucha contra el coronavirus y destacó la necesidad de "completar la vacunación de los adultos mayores".

"La curva está amesetada desde hace seis o siete días con las medidas que se tomaron hace dos semanas; se ve que está bajando un poco el trasporte y eso está funcionando", dijo López, pero señaló que "todavía tenemos un largo trecho que depende de otras variantes".

En ese sentido, indicó que "la primera variante es si la gente vuelve a tener conciencia del barbijo, el distanciamiento social y evitar las reuniones, y la otra es la vacunación de los adultos mayores, porque esta tensión de la terapia intensiva, que es cierta, no es a expensas del adulto joven, siguen siendo individuos con comorbilidades y adultos mayores".

"Hay que completar la vacunación con dos dosis a los mayores de 60 años, si se logra completar la vacunación en el adulto mayor vamos a beneficiar al sistema con una medida muy práctica, y va a bajar la hospitalización y la ocupación de camas de terapia intensiva", explicó el también miembro del comité de expertos que asesora al Gobierno.

Con respecto a eventuales nuevas medidas para bajar la curva de contagios, señaló que "no solo es una cuestión de imponer muchas restricciones, que me parece bien, pero no creo en utilizar una cuarentena generalizada porque la gente no la va a cumplir".

"Hay que aumentar un poco las restricciones, sin perjudicar a la economía", señaló y reiteró que "no me parece que vayamos a un cierre completo, porque la gente no lo va a cumplir. Además si no lo hicimos con 30 mil casos diarios, cerrar con 23 mil no tiene sentido".

El jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez aseguró que es necesario "aumentar los testeos", lo que "no depende del Ministerio de Salud, sino de las jurisdicciones", y evaluó que "cuando uno testea puede encontrar que se escapó algún asintomático y ese lo traslada a la sociedad".

En relación a la campaña de vacunación, dijo que "se juntaron algunas situaciones que potenciaron la falta de vacunas" y mencionó que "tanto AstraZeneca como Gamaleya no cumplieron con lo que prometieron".

"Está bien que se vuelva a dialogar con Pfizer ya que AstraZeneca no cumplió con lo prometido. Yo dije que había que tener un plan B con las vacunas, y algunos se enojaron, y eso significa que hay que dialogar con todas los laboratorios", concluyó.