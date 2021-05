Alberto Fernández consiguió un fuerte respaldo en Portugal y volvió a pedir que las vacunas sean un “bien global”

10/05/2021 - 10:57 País

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que su Gobierno quiere un “acuerdo con el Fondo (FMI) que se pueda sostener en el tiempo” y “no postergue más a los argentinos”, en el sentido de que “no condicione el desarrollo de la Argentina”.

El jefe de Estado hizo estas declaraciones al participar de una declaración conjunta con el primer ministro de Portugal, António Costa. También reiteró su pedido para que las vacunas sean un bien global.

Fernández se llevó un fuerte respaldo en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Le he transmitido todo el apoyo de Portugal en este tema e intentaremos sensibilizar al FMI para que al menos durante esta crisis se puedan suspender los sobrecargos”, puntualizó Costa.

Y agregó: “Yo me he enfrentado con el mismo problema que tiene la Argentina. Teníamos préstamo que era superior a la cuota de Portugal en el Fondo. Pagábamos un sobrecargo muy significativo y felizmente hemos logrado convencer al FMI de liberarnos de ese sobrecargo. Hoy estamos en una situación muy particular y creemos que es un momento para suspender ese sobrecargo para poder ayudar a los países que están combatiendo el COVID-19″.

Tras un almuerzo en Lisboa, la comitiva argentina partirá rumbo a Madrid, la segunda escala de la gira relámpago por Europa. Mañana tiene previsto un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con el Rey Felipe VI y a continuación una encuentro de trabajo con Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español.