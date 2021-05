Denuncian a un legislador tucumano por retener el sueldo de sus empleados

11/05/2021 - 16:26 País

Una ex empleada del legislador tucumano Daniel Deiana, del riñón del vicegobernador Osvaldo Jaldo, lo denunció en la Justicia por retenerle el 70 por ciento de su sueldo.

María Cristina Cegada, ex candidata a legisladora suplente de la lista que encabezó Deiana en 2019 y ex empleada de la Mutualidad Provincial, difundió la denuncia por YouTube.

La denunciante aseguró que había sido designada este año por pedido de Deiana como asesora en la Legislatura provincial, y dijo que el legislador le dio de baja a su contrato por haberse negado a entregar 40 mil pesos de los 58 mil que percibía. El caso se conoció luego que estalla a nivel nacional el escándalo de la diputada nacional por el radicalismo de Corrientes, Estela Regidor.

La mujer sostiene que este año, tras percibir su primer salario de la Legislatura, recibió un llamado telefónico. "Tengo los mensajes de la doctora Vanesa Castro", advirtió. Cegada agregó que esta mujer le indicó lo que debía hacer con su salario: "vos tenés que dejar $40.000 y (los restantes) $18.000 son para vos".

"Me dijo: 'vos sentite agradecida porque es más de lo que cobran todos tus compañeros'", expresó Cegada. Y sostuvo que, "al no estar de acuerdo con el dinero que me querían dar, hoy recibo una carta documento donde me dicen que ya no pertenezco a la comisión del legislador Daniel Deiana".