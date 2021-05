Zannini sostuvo que no se arrepiente de haberse vacunado

12/05/2021 - 12:11 País

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, aseguró que no se arrepiente de haberse vacunado.

"Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme", precisó el funcionario de 66 años que fue vacunado bajo la condición de "personal de salud".

"Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen", señaló en declaraciones a C5N.

Zanini agregó que no siente culpa y reveló una conversación que tuvo con Horacio Verbitsky, luego de que el periodista diera el puntapié para que estallara la causa del vacunatorio vip: "Le dije: ‘Estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso porque sos una personalidad que necesita ser protegido por la sociedad’. El problema surge de la falta de vacunas no de quién se vacuna".

Zannini también habló sobre su tiempo en prisión por el Memorándum con Irán: "Aprendí que no estoy obligado a perdonar si ellos no se arrepienten. Realmente no he podido perdonarlos porque no dan muestras de arrepentimiento y lo volverían a hacer y, lo que es peor, estamos ante una derecha autoritaria, no democrática, que piensa que la supresión del otro es un camino".

"Es un sistema verdadero de dominación que se exporta al mundo subdesarrollado y emergente en contra de los movimientos nacionales y populares", señaló.

Al ser consultado sobre el fallo de la Corte respecto a la presencialidad en las clases y la postura de Cristina Kirchner al respecto, Zannini respondió: "Cristina no necesita ser comentada".

"No es un fallo que esté a la altura de una Corte Suprema de Justicia. Primero, se decide sobre un decreto ya muerto, con lo que vendría a ser técnicamente la autopsia de un decreto. Se dan argumentos contradictorios de cuatro personas, que se juntan en tres votos, pero si uno los lee pareciera que no están de acuerdo entre sí. Habría que ver si componen una efectiva mayoría", puntualizó Zanini.

El procurador consideró que "en lo único en lo que se pusieron de acuerdo es en lo más grave desde el punto de vista institucional: están haciendo una interpretación de la Constitución Nacional que no está en ningún lado".

Según Zannini, la Corte busca "influir en la política". "Evidentemente estaban más conformes con un gobierno como el de Macri que con este gobierno", agregó.