Durísimas críticas de la oposición a los dichos de Carlos Zannini

La oposición salió al cruce del procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, por haber defendido su vacunación VIP y la del periodista Horacio Verbitsky.

Al justificar con más detalles su vacunación, Zannini señaló: "No (me arrepiento) porque sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. El 20 de diciembre surge la resolución, yo acudo a la autoridad sanitaria porque estoy incluido (mayores de 60 años con enfermedad prevalentes); me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento. No hemos cometido ninguna violación de las normas (junto con su mujer)", cerró.

“Las expresiones de Carlos Zanini justificando vacunatorios VIP son una vergüenza. La memoria de los 68.000 argentinos muertos en la pandemia, y de los 20.000 que murieron desde que empezaron a vacunar, no merece semejante afrenta. No tienen vergüenza, ¿hasta dónde piensan llegar?”, escribió el presidente del interbloque Cambiemos en la cámara de Diputados, Mario Negri.

La también diputada Mariana Zuvic sostuvo que Zannini confiesa "pertenecer a una casta privilegiada que como tal tiene 'el derecho' de apropiarse del Estado y las vacunas".

Agregó, además, que "son amorales, exentos de culpa y remordimiento. Por lo tanto no hay valor alguno en sus dichos, sino responsabilidad penal y condena histórica en los hechos".

Asimismo, Carlos Kambourian, médico pediatra y expresidente del Hospital Garrahan, apuntó: “Dos muertos. Eso significa. Cada uno de los vacunados ilegales mató a dos personas. 1 por dosis. Pero para Carlos Zanini (usurpador de títulos) son “personalidades” qué hay que proteger. No alcanza con la renuncia”.